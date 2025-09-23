La Liga MX se ha acostumbrado a dar golpes de mercado a través de la contratación de grandes figuras que se desempeñaron en la elite del futbol de Europa. Son varios los jugadores que pasaron o incluso están ahora jugando en algún equipo del país.

Sin embargo, es posible que pueda haber otro de estos bombazos impensados acorde a la información de RG La Deportiva, que por medio de su periodista Diego Armando Medina comentaron la posibilidad de que una estrella mundial pueda dirigir a Tigres UANL.

Así lo informó el medio de comunicación a través de redes sociales, más precisamente por ‘X’, ex Twitter: “De acuerdo a la información de @DiegoArmaMedina , una figura mundial de nacionalidad francesa se ofreció para dirigir a los Tigres“.

Y continuaron: “El periodista mencionó en RG La Deportiva, que el técnico francés está muy al pendiente de la situación actual de los Tigres y está esperando una oportunidad para poder venir a dirigir al futbol de México. ‘Una figura mundial, paisano de Gignac le marcó a Tigres para ofrecer su servicios de DT’“.

Actualmente el director técnico de los regiomontanos es el ex jugador Guido Pizarro, quien se retiró de la actividad profesional y rápidamente se calzó los pantalones de DT. Hasta el momento dirigió 30 partidos en los Auriazules, donde obtuvo 12 triunfos, 12 empates y 6 derrotas, resultando en una efectividad del 53,33% de los puntos.

¿Qué figura francesa podría ser DT de Tigres UANL?

Si bien no se mencionaron nombres, especulando sobre quién o quiénes podrían ser ese nombre que está interesado en el equipo no se puede dejar afuera a dos grandes estrellas sin demasiada actividad en los banquillos últimamente como lo son los ex jugadores Zinedine Zidane y Thierry Henry.