Tigres UANL

¿Llega a la Liga MX? La figura francesa de talla mundial que está interesado en dirigir a Tigres UANL

Una figura francesa de talla mundial estaría interesada en dirigir a los Felinos y sigue de cerca el presente de la institución.

Por Agustín Zabaleta

La Liga MX se ha acostumbrado a dar golpes de mercado a través de la contratación de grandes figuras que se desempeñaron en la elite del futbol de Europa. Son varios los jugadores que pasaron o incluso están ahora jugando en algún equipo del país.

Fichaje desconocido: Tigres se reforzó con un joven mexico-brasileño en el cierre del mercado

Sin embargo, es posible que pueda haber otro de estos bombazos impensados acorde a la información de RG La Deportiva, que por medio de su periodista Diego Armando Medina comentaron la posibilidad de que una estrella mundial pueda dirigir a Tigres UANL.

Así lo informó el medio de comunicación a través de redes sociales, más precisamente por ‘X’, ex Twitter: “De acuerdo a la información de @DiegoArmaMedina , una figura mundial de nacionalidad francesa se ofreció para dirigir a los Tigres“.

Tweet placeholder

Y continuaron: “El periodista mencionó en RG La Deportiva, que el técnico francés está muy al pendiente de la situación actual de los Tigres y está esperando una oportunidad para poder venir a dirigir al futbol de México. ‘Una figura mundial, paisano de Gignac le marcó a Tigres para ofrecer su servicios de DT’“.

Actualmente el director técnico de los regiomontanos es el ex jugador Guido Pizarro, quien se retiró de la actividad profesional y rápidamente se calzó los pantalones de DT. Hasta el momento dirigió 30 partidos en los Auriazules, donde obtuvo 12 triunfos, 12 empates y 6 derrotas, resultando en una efectividad del 53,33% de los puntos.

Guido Pizarro, DT de Tigres UANL, podría recuperar un importante baluarte para el duelo ante Chivas

¿Qué figura francesa podría ser DT de Tigres UANL?

Si bien no se mencionaron nombres, especulando sobre quién o quiénes podrían ser ese nombre que está interesado en el equipo no se puede dejar afuera a dos grandes estrellas sin demasiada actividad en los banquillos últimamente como lo son los ex jugadores Zinedine Zidane y Thierry Henry.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
