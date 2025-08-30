En el marco de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL visitaba a Santos Laguna en el TSM Corona con el objetivo de ganar y no perderle pisada a los conjunto que hoy se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Los Felinos tuvieron una clara chance de abrir el marcador a través de un penal sancionado pero Carlos Acevedo le amargó el grito al argentino Ángel Correa. Sin embargo, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 tuvo revancha.

Al minuto 55′, el futbolista recibió un pelotazo de arriba por parte de Rómulo por la banda derecha, el jugador utilizó el pique como sorpresa y, antes que toque el suelo, sacó un potente disparo de tres dedos que el portero del conjunto local no pudo contener.

Esta anotación significó el gol de la victoria de los Albiazules en condición de visitante. Con este triunfo, la institución regiomontana alcanzó las 13 unidades, quedando en la 4° posición y a 5 unidades del líder Rayados. Un triunfo clave para no quedar rezagado en la pelea por el liderato.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres UANL por el Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 8 del Apertura 2025, que se jugará después del parón de la Fecha FIFA, los dirigidos por Guido Pizarro se medirán de local ante León. El partido será el próximo sábado 13 de septiembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

