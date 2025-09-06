Mientras la Liga MX se encuentra en pausa por la disputa de la fecha FIFA de septiembre, Guido Pizarro tomó una decisión con el plantel de Tigres UANL pensando en su próxima presentación. Los Felinos recibirán a La Fiera el sábado 13 de septiembre por la octava fecha del Apertura 2025 y el timonel auriazul planea contar con la mayoría de sus dirigidos en óptimas condiciones.

Pensando en ese compromiso, el portal Once Diario informó que el estratega argentino decidió darle descanso a los futbolistas durante este fin de semana. Así, los elementos universitarios se volverán a encontrar el lunes 8 para enfocarse de lleno en el juego ante el equipo de Eduardo Berizzo.

Este descanso también podría permitir que algunos de los jugadores se recuperen de sus molestas físicas. Tal es el caso de Javier Aquino y Jesús Garza, quienes trabajaron por separado durante la semana más allá de que participaron en la victoria por 1-0 ante Santos Laguna por la séptima jornada del torneo local. Jesús Angulo, en tanto, sigue en fase de recuperación tras su lesión de rodilla.

Guido Pizarro le dio el fin de semana libre a sus jugadores aprovechando el parón de la Liga MX por la fecha FIFA. (Imago7)

Por otro lado, vale destacar que tanto Diego Lainez como Juan José Purata no estarán junto al grupo ya que fueron citados por Javier Aguirre para los amistosos ante Japón, de este sábado 6 de septiembre, y Corea del Sur (9/9) por los amistosos de la fecha FIFA.

¿Cómo se ubica Tigres UANL en la clasificación del Apertura 2025?

Con seis partidos disputados producto de la postergación del juego por la primera jornada ante Chivas, Tigres UANL se ubica en la cuarta posición de la clasificación con 13 unidades. Así, se encuentra en puestos de acceso directo a los cuartos de final cuando todavía faltan diez jornadas (once en caso de los regiomontanos) para el final de la fase regular.

Luego de un buen comienzo de torneo con tres victorias sobre la misma cantidad de partidos jugados, el equipo norteño encontró un freno con la derrota ante América (1-3) en el Volcán y el empate frente a Mazatlán (2-2) en Sinaloa. El pasado fin de semana se recuperó con el triunfo ante Santos Laguna en Torreón por la mínima.