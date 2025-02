Cristiano Ronaldo es una voz más que autorizada a la hora de hablar de futbol, pero sobre todo si su opinión es acerca de Real Madrid. El portugués se convirtió en leyenda en la Casa Blanca y se marchó por la puerta grande tras haber conseguido su cuarta Liga de Campeones con el equipo español. Ahora, a casi siete años de su partida para jugar en Juventus, volvió a hablar del Merengue y revolucionó las redes por un comentario sobre Kylian Mbappé.

CR7 platicó mano a mano con el periodista Edu Aguirre, quien además es su amigo, para El Chiringuito. Aunque la entrevista completa todavía no fue publicada, el citado programa comenzó a lanzar algunos adelantos y en uno de ellos Ronaldo aseguró que “Mbappé no sabe jugar de delantero”, aunque no con una connotación negativa.

En determinado momento de la charla, Aguirre le pregunta a Cristiano si ve los partidos del Real Madrid. “Veo al Madrid de vez en cuando, sí. Porque a mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé”, comenzó respondiendo el máximo goleador de la historia del futbol. Acto seguido, el periodista le consulta por la posición de Kylian en el campo y si veía que le complicaba, y fue entonces cuando Ronaldo expresó: “Le complica porque él no sabe jugar de delantero en mi opinión”.

Sin embargo, no tardó en volver sobre sus palabras para explicarse mejor: “No es que no sabe, no es su posición. Yo si estuviera en el Madrid… yo le enseñaba a jugar de 9, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar de delantero. Yo era banda. La gente se olvida, pero yo no soy el típico delantero. Yo creo que él (Mbappé) debería no ser el típico delantero”. Y cerró: “Si fuera él, jugaría más como Cristiano jugaba de delantero”.

Los últimos 10 partidos de Kylian Mbappé con Real Madrid

Valencia | 90 minutos | 0 goles y 0 asistencias

Deportivo Minera | 28 minutos | 0 goles y 0 asistencias

Mallorca | 90 minutos | 0 goles y 0 asistencias

Barcelona | 90 minutos | 1 gol y 0 asistencias

Celta de Vigo | 79 minutos | 1 gol y 0 asistencias

Las Palmas | 90 minutos | 2 goles y 0 asistencias

Salzburgo | 71 minutos | 1 gol y 0 asistencias

Real Valladolid | 90 minutos | 3 goles y 0 asistencias

Brest | 90 minutos | 0 goles y 1 asistencia

Espanyol | 90 minutos | 0 goles y 0 asistencias

Kylian Mbappé se llevó el balón por su triplete ante Valladolid (GETTY IMAGES)

