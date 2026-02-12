Es tendencia:
Copa del Rey

¿Juega Obed Vargas? Las alineaciones confirmadas de Atlético Madrid vs. Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey 2026

El Colchonero y el Barça se miden en el Metropolitano por el partido de ida. ¿Juega el mexicano?

Por Leandro Barraza

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan por Copa del Rey
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan por Copa del Rey

Se empieza a definir la Copa del Rey 2026. Este jueves 12 de febrero Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras nuevamente en el Metropolitano por el partido de ida de las semifinales y hay algunas ausencias de peso confirmadas.

El Barça llega como favorito, pero Hansi Flick no podrá contar con figuras de la talla de Pedri, Gavi, Raphinha y Marcus Rashford. En el local, en cambio, el Cholo Simeone contará con equipo completo, a excepción de Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

Sin embargo, Obed Vargas no será titular y esperará por su turno en el banco de suplentes. Por el contrario, el mediocampo de Atlético de Madrid será ocupado desde el arranque por Koke y Marcos Llorente.

Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras por Copa del Rey (GETTY IMAGES)

Alineación de Atlético de Madrid vs. Barcelona

  • Juan Musso
  • Nahuel Molina
  • Marc Pubill
  • Dávid Hancko
  • Matteo Ruggeri
  • Marcos Llorente
  • Koke
  • Giuliano Simeone
  • Antoine Griezmann
  • Ademola Lookman
  • Julián Álvarez
  • DT: Diego Simeone

Alineación de Barcelona vs. Atlético de Madrid

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Alejandro Balde
  • Marc Casadó
  • Frenkie de Jong
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Fermin López
  • Ferran Torres
  • DT: Hansi Flick
Policía de Barcelona investiga al hermano de Ansu Fati por grave delito, mientras desmienten que Lamine Yamal esté involucrado

Policía de Barcelona investiga al hermano de Ansu Fati por grave delito, mientras desmienten que Lamine Yamal esté involucrado

Leandro Barraza
