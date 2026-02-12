Se empieza a definir la Copa del Rey 2026. Este jueves 12 de febrero Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras nuevamente en el Metropolitano por el partido de ida de las semifinales y hay algunas ausencias de peso confirmadas.
El Barça llega como favorito, pero Hansi Flick no podrá contar con figuras de la talla de Pedri, Gavi, Raphinha y Marcus Rashford. En el local, en cambio, el Cholo Simeone contará con equipo completo, a excepción de Pablo Barrios y Johnny Cardoso.
Sin embargo, Obed Vargas no será titular y esperará por su turno en el banco de suplentes. Por el contrario, el mediocampo de Atlético de Madrid será ocupado desde el arranque por Koke y Marcos Llorente.
Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras por Copa del Rey (GETTY IMAGES)
Alineación de Atlético de Madrid vs. Barcelona
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Marc Pubill
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Marcos Llorente
- Koke
- Giuliano Simeone
- Antoine Griezmann
- Ademola Lookman
- Julián Álvarez
- DT: Diego Simeone
Alineación de Barcelona vs. Atlético de Madrid
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Fermin López
- Ferran Torres
- DT: Hansi Flick
