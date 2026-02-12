Se empieza a definir la Copa del Rey 2026. Este jueves 12 de febrero Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras nuevamente en el Metropolitano por el partido de ida de las semifinales y hay algunas ausencias de peso confirmadas.

El Barça llega como favorito, pero Hansi Flick no podrá contar con figuras de la talla de Pedri, Gavi, Raphinha y Marcus Rashford. En el local, en cambio, el Cholo Simeone contará con equipo completo, a excepción de Pablo Barrios y Johnny Cardoso.

Sin embargo, Obed Vargas no será titular y esperará por su turno en el banco de suplentes. Por el contrario, el mediocampo de Atlético de Madrid será ocupado desde el arranque por Koke y Marcos Llorente.

Barcelona y Atlético de Madrid se ven las caras por Copa del Rey (GETTY IMAGES)

Alineación de Atlético de Madrid vs. Barcelona

Juan Musso

Nahuel Molina

Marc Pubill

Dávid Hancko

Matteo Ruggeri

Marcos Llorente

Koke

Giuliano Simeone

Antoine Griezmann

Ademola Lookman

Julián Álvarez

DT: Diego Simeone

Alineación de Barcelona vs. Atlético de Madrid

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Eric García

Alejandro Balde

Marc Casadó

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Dani Olmo

Fermin López

Ferran Torres

DT: Hansi Flick