Es tendencia:
logotipo del encabezado
SERIE A

¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Bologna por la Jornada 3 de la Serie A 2025-26

El equipo del delantero mexicano quiere conseguir su segundo victoria en la liga italiana ante el Bologna.

Por Ramiro Canessa

La Serie A comenzó con todo y uno de los equipos que quiere mejorar lo hecho en la temporada anterior, que fue para el olvido, es el AC Milan. El equipo del mexicano Santiago Giménez viene de quedar fuera de todo y espera poder estar a la altura de las circunstancias, ya que su objetivo es estar nuevamente en lo más alto del futbol italiano.

Sorpresa: Rodri eligió su candidato para el Balón de Oro 2025 y no es Lamine Yamal

ver también

Sorpresa: Rodri eligió su candidato para el Balón de Oro 2025 y no es Lamine Yamal

El certamen lo arrancaron con una derrota y una victoria, y ahora van en búsqueda de tres puntos que pueden ser importantes para agarrar un envión anímico de cara a lo que se viene. A las 12:45 hs de la CDMX, los Rossoneri reciben al Bologna por la tercera jornada del campeonato.

El rival también ganó un partido y perdió el restante, por lo que se espera un duelo muy parejo que puede ser para cualquiera. Ambos equipos intentarán mostrar sus mejores versiones para no perderle pisada a los de arriba en este inicio de temporada.

Publicidad
Diego Simeone eligió al mejor jugador del mundo y se salió del paradigma: “Para mí es así”

ver también

Diego Simeone eligió al mejor jugador del mundo y se salió del paradigma: “Para mí es así”

Once probable del Milan

  • Mike Maignan
  • Strahinja Pavlovic
  • Matteo Gabbia
  • Fikayo Tomori
  • Pervis Estupiñán
  • Youssouf Fofana
  • Luka Modric
  • Yunus Musah
  • Alexis Saelemaekers
  • Ruben Loftus-Cheek
  • Santiago Giménez

Once probable del Bologna

  • Lukasz Skorupski
  • Charalampos Lykogiannis
  • Torbjörn Heggem
  • Martin Vitik
  • Nadir Zortea
  • Nikola Moro
  • Remo Freuler
  • Nicolò Cambiaghi
  • Giovanni Fabbian
  • Riccardo Orsolini
  • Santiago Castro
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El Milan de Santi Giménez quiere subir en la Serie A y puedes verlo aprovechando esta promo
Sponsored

El Milan de Santi Giménez quiere subir en la Serie A y puedes verlo aprovechando esta promo

El golazo de Santiago Giménez ante Corea del Sur para evitar la derrota de México
Selección Mexicana

El golazo de Santiago Giménez ante Corea del Sur para evitar la derrota de México

Las alineaciones de México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional
Selección Mexicana

Las alineaciones de México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional

Las alineaciones de Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Barcelona vs. Valencia por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo