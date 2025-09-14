¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Bologna por la Jornada 3 de la Serie A 2025-26

La Serie A comenzó con todo y uno de los equipos que quiere mejorar lo hecho en la temporada anterior, que fue para el olvido, es el AC Milan. El equipo del mexicano Santiago Giménez viene de quedar fuera de todo y espera poder estar a la altura de las circunstancias, ya que su objetivo es estar nuevamente en lo más alto del futbol italiano.

ver también Sorpresa: Rodri eligió su candidato para el Balón de Oro 2025 y no es Lamine Yamal

El certamen lo arrancaron con una derrota y una victoria, y ahora van en búsqueda de tres puntos que pueden ser importantes para agarrar un envión anímico de cara a lo que se viene. A las 12:45 hs de la CDMX, los Rossoneri reciben al Bologna por la tercera jornada del campeonato.

El rival también ganó un partido y perdió el restante, por lo que se espera un duelo muy parejo que puede ser para cualquiera. Ambos equipos intentarán mostrar sus mejores versiones para no perderle pisada a los de arriba en este inicio de temporada.

Publicidad

Publicidad

ver también Diego Simeone eligió al mejor jugador del mundo y se salió del paradigma: “Para mí es así”

Once probable del Milan

Mike Maignan

Strahinja Pavlovic

Matteo Gabbia

Fikayo Tomori

Pervis Estupiñán

Youssouf Fofana

Luka Modric

Yunus Musah

Alexis Saelemaekers

Ruben Loftus-Cheek

Santiago Giménez

Once probable del Bologna