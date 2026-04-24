¿Por qué no juegan Isco y Cucho Hernández en Betis vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Betis y Real Madrid se enfrentan este viernes 24 de abril por el partido que abre la Jornada 32 de LaLiga. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio La Cartuja y comienza a las 13:00hs (CDMX).

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Mientras que el Betis lucha por clasificar a la próxima Champions League, el Real Madrid sueña con poder pelear hasta el final el título de LaLiga. En el caso del conjunto verdiblanco, jugadores como Isco y Cucho Hernández no aparecen en la alineación inicial.

¿Por qué no son titulares?

La suplencia de Isco es absolutamente lógica porque el español ha estado lesionado casi toda la temporada. Lo positivo para el Betis es que el centrocampista jugó 15 minutos en el último partido frente a Girona y de a poco está volviendo (solo jugó 3 partidos en la campaña).

Por su parte, Cucho Hernández sí ha sido un titular fijo en el equipo verdiblanco. Sin embargo, el colombiano tuvo que salir en el entretiempo del encuentro ante Girona por un golpe en la rodilla derecha y, si bien no fue nada grave, en Betis prefirieron ser cautos y el delantero será suplente contra Real Madrid.

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Betis está 5° cómodo con 49 puntos y tendría asegurado su lugar en la próxima Champions League, pero el Getafe tiene 44 unidades y le mete presión en caso de que el equipo de Manuel Pellegrini no sume en las últimas jornadas de LaLiga.

En síntesis