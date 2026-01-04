Es tendencia:
¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Manchester City vs. Chelsea por la Premier League?

El centrocampista ecuatoriano es una de las figuras de los Blues, pero no fue incluido en la lista de convocados para la Jornada 20.

Por Leandro Barraza

Moisés Caicedo no sumará minutos contra Manchester City
Moisés Caicedo no sumará minutos contra Manchester City

Manchester City y Chelsea cierran la Jornada 20 de la Premier League 2025-26 en lo que promete ser el partido más atractivo del día en el Viejo Continente. El Etihad Stadium será el escenario para este duelo que comenzará a las 11:30 hs (centro de México) y que tiene varios condimentos dignos de analizar.

Los Ciudadanos deben ganar para recuperar la segunda posición y no perderle pisada al líder, Arsenal. En frente, un Chelsea que llega con una sola victoria en los últimos siete partidos y con importantes bajas como las del entrenador Enzo Maresca -despedido en el inicio de año– y Moisés Caicedo.

¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Manchester City vs. Chelsea?

La razón por la que Moisés Caicedo no juega este domingo ante Manchester City es que llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Baja más que sensible para un Chelsea necesitado que no tendrá a su motor en la mitad de la cancha.

Moisés Caicedo recibe una tarjeta amarilla

El ecuatoriano llegó procedente de Brighton en 2023 a cambio de 116 millones de euros, lo que significó la transferencia más cara en la historia de la Premier League. Tras un comienzo con dudas, finalmente Moi se asentó y se convirtió en pieza clave del equipo que se consagró campeón de UEFA Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

Todo apunta a que el reemplazo de Caicedo para acompañar a Enzo Fernández en la mitad del campo este domingo en el Etihad Stadium será el brasileño Andrey Santos.

