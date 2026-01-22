Carlos Zambrano es destruido al ser denunciado por violencia sexual: “El cáncer del club”

Aún no inicia de manera oficial la temporada 2026, pero Alianza Lima está metido en un tremendo problema de una índole muy compleja y sobre todo delicada. La denuncia por violencia sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña ha generado un terremoto en el medio local, a tal punto de que uno de los protagonistas ha sido prácticamente destruido.

Y no hablamos necesariamente de agresiones físicas, en esta ocasión, sino más de comentarios bastante hirientes en contra de Carlos Zambrano luego de una nuevo escándalo en su carrera deportiva. Claramente, este es el peor por todo lo que implica a nivel humano y judicial. A raíz de ello es que el comunicador Coki Gonzales lo hizo trizas a través de las redes sociales.

“Desde que llegó fue el cáncer del club. Vino en el 2023 a un equipo Bicampeón. Empezaron las indisciplinas. Perdió una final jugándola con evidente sobrepeso. En el 2024 lo separaron, pero luego por presión lo perdonaron. El 2025 según sus propias palabras: ‘Alianza fue un puterío’. Los indisciplinados no cambian, solo descansan. Una pena por Alianza Lima, una institución gigante no merece tener jugadores así”; detalló el comunicador en su cuenta de ‘X’.

La hinchada de Alianza Lima condena a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Tras conocer algunos detalles sobre la denuncia por agresión sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron los hinchas de Alianza Lima quienes se pronunciaron a través de un comunicado oficial en donde marcaron la postura de no aceptar esta clase de comportamientos. Eso sí, fueron muy tajantes en el énfasis de que no se respetan los colores de la institución.

“Nunca respetaron la camiseta y creen que a Alianza se viene a pasar el rato y a cobrar premios por algo que sus sueldos les exige, resultados. Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos darle tregua”; publicó el ‘Comando Svr‘.

La decisión de Pablo Guede al conocer la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Luego del escándalo que se armó el día de hoy en la interna de Alianza Lima al conocerse la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fue Pablo Guede quien optó por separar a los jugadores de la plantilla. Es más, la práctica de la mañana se detuvo para luego ser reanudada. Es así que el estratega argentino fue muy drástico en comunicar su decisión hacia la directiva y el área deportiva del club lo respaldó al 100%, según Marcello Merizalde.

