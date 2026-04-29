¿Por qué no juega Bukayo Saka en Atlético de Madrid vs. Arsenal hoy por la Champions League 2025-26?

Atlético de Madrid y Arsenal disputan el partido de ida de la semifinal de la Champions League 2025-26. El Estadio Riyadh Air Metropolitano será testigo de una tremenda fiesta que lamentablemente, para los intereses del equipo inglés, no contará con la presencia inicial de Bukayo Saka. El atacante no estará por una razón en particular que ahora empezaremos a detallar.

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Resulta que Bukayo Saka viene de una complicada lesión en el tendón de aquiles que lo mantuvo alejado de las canchas aproximadamente durante un mes, entre marzo y abril. Recién el fin de semana pasado, cuando Arsenal enfrentó a Newcastle en el Emirates Stadium por la Premier League, pudimos apreciar la reaparición del extremo y hoy no será de la partida en el esquema londinense.

Fuente: Getty Images.

Eso sí, el entrenador Mikel Arteta lo tiene como uno de los recambios más importantes en el banco de los suplentes por si el partido ante Atlético de Madrid requiere de sus habilidades. En el lugar de Bukayo Saka veremos a Noni Madueke de titular, quien durante el último tiempo se ha ganado un lugar de relevancia y hoy más que nunca deberá demostrar su valía en el equipo.

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Alineaciones confirmadas en Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League 2025-26

Atlético de Madrid | Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso; Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Arsenal | David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League 2025-26?

13:00 | México (CDMX)

14:00 | Colombia, Ecuador, Perú y Panamá

15:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League 2025-26

Sudamérica | ESPN y Disney Plus Premium

España | Movistar Liga de Campeones

México | FOX y FOX ONE

Centroamérica | ESPN y Disney Plus Premium

Estados Unidos | DAZN, TUDN, Univision, CBS, Paramount + y VIX Premium

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