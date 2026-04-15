¿Por qué no juegan Aurélien Tchouaméni y Thibaut Courtois en Bayern Múnich vs. Real Madrid hoy por la UEFA Champions League 2025-26?

Bayern Múnich y Real Madrid se vuelven a ver las caras el día de hoy cuando tengan que enfrentarse en el mítico Allianz Arena. Con el resultado de 2-1 a favor de los bávaros tras lo visto la semana pasada en la capital española, ahora es el equipo merengue el gran obligado a conseguir una victoria y no la tendrán tan fácil por las duras ausencias en el equipo.

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Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid, no podrá contar ni con Aurélien Tchouaméni ni tampoco con Thibaut Courtois para el partido de hoy frente a Bayern Múnich. El volante francés, si bien viajó junto a la delegación para apoyar a sus compañeros, no saldrá en lista ya que deberá cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Fuente: Getty Images.

El caso de Thibaut Courtois es un poco más grave ya que desde hace jornadas no ataja en Real Madrid. Y es que el pasado 26 de marzo, en la llave de Champions League ante Manchester City, el guardameta sufrió un rotura en el recto anterior del cuádriceps derecho y se hablaba de un mes y medio de recuperación, así que por ahora sigue proceso de rehabilitación.

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Fuente: Getty Images.

¿Qué necesita Real Madrid para clasificar a semifinales de la Champions League?

Teniendo en cuenta que el partido de ida que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado 7 de abril quedó 2-1 a favor de Bayern Múnich, ahora Real Madrid necesita un triunfo a como de lugar para seguir pensando en que la clasificación a semifinales de la Champions League es realmente posible a esta altura de la presente temporada.

Eso sí, dependerá también de qué resultado pueda darse el día de hoy en el Allianz Arena. Podríamos estar frente a un empate en el resultado global que derive en dos tiempos suplementarios que incluso tienen mucha posibilidad de irse a una decisiva tanda de penales. Lo cierto es que estamos frente a 90’ de juego de alta intensidad y en donde el fútbol será el gran ganador.

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Hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League

Por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan en el Allianz Arena el día de hoy miércoles 15 de abril a las 14:00 horas. La transmisión estará a cargo de las plataformas de ESPN y Disney+, además de que en Bolavip Perú gozarás de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

Fuente: Real Madrid.

DATOS CLAVES

El técnico Álvaro Arbeloa no contará con Aurélien Tchouaméni ni Thibaut Courtois para el partido.

no contará con ni para el partido. Bayern Múnich llega al duelo de hoy con una ventaja global de 2-1 .

llega al duelo de hoy con una ventaja global de . El encuentro se disputará en el Allianz Arena a las 14:00 horas de hoy miércoles.