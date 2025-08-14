Palmeiras demostró que es uno de los candidatos al título de la Copa Libertadores 2025. Goleó a Universitario por 4-0 en el estadio Monumental en el partido de ida de los octavos de final. Luego de este encuentro, hubo reacciones de todo tipo, incluso del lado brasileño donde Abel Ferreira habló sobre el conjunto peruano.

El ‘Verdao’ demostró la diferencia de jerarquías con respecto a la ‘U’ desde los primeros minutos. A los 12, ya estaba ganando 2-0 por los goles de Gustavo Gómez, de penal, y José López. Sin duda, esto condicionó al equipo dueño de casa, aunque nunca pudo reaccionar y lo terminó pagando caro.

Vitor Roque, una de las figuras del partido, se sumó al marcador a los 30 minutos con su propio gol, aprovechando los errores de Williams Riveros y Aldo Corzo, para el 3-0. Y, en la segunda parte, López completó su doblete personal para el 4-0. Un resultado que deja a los brasileños, prácticamente, en cuartos de final.

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, y su mensaje sobre Universitario

Tras el partido, hubo conferencia de prensa de parte de Palmeiras, con su director técnico, Abel Ferreira, como protagonista. Una de las consultas, por supuesto, fue sobre su rival, Universitario, ampliamente superado por su equipo durante todo el partido.

“La Copa Libertadores no es fácil. No recuerdo que Universitario reciba más de 2 goles en esta edición. Cayeron en un grupo muy difícil y lograron avanzar. Esperábamos muchas dificultades hoy“, sintetizó el DT de Palmeiras, destacando a su rival, pese a la contundente goleada.

Universitario la pasó mal ante Palmeiras (Getty Images).

Incluso, el entrenador portugués destacó al público ‘crema’. “La hinchada de Universitario apoyaba a su equipo, aunque perdía 4-0. Eso es el fútbol, siempre es bonito ver cuando un equipo necesita el apoyo de su afición y ésta responde”, dijo.

“Tenemos mucho trabajo que hacer. Fue un juego perfecto de nuestra parte. Felicito a mis jugadores, no fue fácil vivir estos últimos días“, destacó Ferreira. Esto se debe a que supo ser muy cuestionado hasta hace algunos días por la eliminación en la Copa de Brasil ante Corinthians, equipo del peruano André Carrillo.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Universitario y Palmeiras?

La serie estaría prácticamente definida entre Universitario y Palmeiras. El conjunto brasileño tiene una amplia ventaja de cuatro goles y jugará el partido de vuelta como local en el Allianz Parque. Este duelo está estipulado para el próximo jueves 21 de agosto desde las 07:30 p.m.