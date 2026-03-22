“Nada que destacar”: Paulo Autuori cuestionó el nivel de sus jugadores luego de perder ante Los Chankas en Andahuaylas

Sporting Cristal no pudo en su visita a Los Chankas y cayó 3-2, con lo cual se aleja aún más de la posibilidad de pelear por el título del Torneo Apertura 2026. Lo más llamativo de esta situación es que cuando muchos pensarían que Paulo Autuori saldría a poner la cara por sus jugadores, en charla con los medios pasó todo lo contrario y aseguró que no destaca nada del rendimiento visto.

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Fuente: Sporting Cristal.

Así es. Aunque parezca mentira, el entrenador de Sporting Cristal fue muy enfático en sus más recientes declaraciones y a la vez tajante al ser consultado por la manera en que el equipo no pudo conseguir un triunfo frente a Los Chankas. Luego quiso arreglar un poco el comentario como queriendo a sacar a flote las reacciones que tuvieron en duelos pasados, pero pasó desapercibido.

“Nada que destacar. Tú tienes que hablar de goles encajados. Si es que hablo de partidos y goles encajados, tenemos 22 goles hechos, ¿pero cuántos hemos encajado?”; declaró en primera instancia Paulo Autuori en conferencia de prensa tras el triunfo de Los Chankas por 3-2 frente a Sporting Cristal y con lo cual claramente empieza a ganar muchas más críticas por parte de los hinchas.

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Paulo Autuori tras la derrota en Andahuaylas "Nada que destacar del equipo. El problema no son los goles que no se hacen, por que tenemos goles y remontamos resultados" pic.twitter.com/4Ciq1hvYg5 — Edward Alva (@EdwardAlva08) March 22, 2026

Respecto a la posibilidad de sumar otro atacante a la plantilla, el estratega de Paulo Autuori siguió muy firme en la postura mantener mucha confianza en los jugadores que tiene. “Mientras yo esté acá, eso no va a cambiar (sobre no traer un delantero extranjero). Tenemos gol. ¿Cuántas veces hemos remontado partidos? Nosotros contamos con una mirada basada en hechos”.

La llamativa reacción de Paulo Autuori en pleno duelo Los Chankas vs. Sporting Cristal

Además de las durísimas palabras que tuvo en conferencia luego del partido disputado en la ciudad de Andahuaylas, Paulo Autuori fue captado con reacciones bastante drásticas en pleno Los Chankas vs. Sporting Cristal. Cuando se dio el 1-0 del encuentro tras un grosero error por parte de Leandro Sosa que quiso dar un pase hacia atrás para Diego Enríquez, el estratega enloqueció.

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Siendo captado por las cámaras de la transmisión, Paulo Autuori renegó hasta más no poder y exclamó diversas palabras, seguramente de grueso calibre, en una clarísima señal de total enojo por la manera en cómo Sporting Cristal concedió dicha acción. A raíz de ese momento es que no pudo estar tranquilo y en todo el encuentro se le vio bastante fastidiado, por decir lo menos.

La explosiva reacción de Paulo Autuori al gol tempranero contra Sporting Cristal 🤐



El encuentro, por la fecha 8 del Torneo Apertura, terminó 3-2 a favor de Los Chankas, en una tarde donde ese arranque —tras un error en salida— terminó marcando el rumbo del partido. pic.twitter.com/JfaxpnlIs6 — Varguitas 🦦 de Tinta Roja 📕 (@varguitaspe) March 21, 2026

DATOS CLAVES

Sporting Cristal perdió 3-2 ante Los Chankas y suma 22 goles anotados en el torneo.

perdió 3-2 ante Los Chankas y suma 22 goles anotados en el torneo. Paulo Autuori descartó el fichaje de un delantero extranjero mientras permanezca en el club rimense.

descartó el fichaje de un delantero extranjero mientras permanezca en el club rimense. Leandro Sosa cometió un error en salida que provocó el primer gol de Los Chankas.