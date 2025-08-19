¿Juega Quevedo o Cantero? Las alineaciones de Universidad Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima visita a Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Este miércoles 20 de agosto, el equipo dirigido por Néstor Gorosito buscará sostener el 2-0 de la ida para llegar a cuartos de final. Por su parte, los ecuatorianos quieren aprovechar la altura para darle la vuelta a la serie.

Publicidad

Publicidad

Quito se prepara para una nueva noche de Copa Sudamericana donde Universidad Católica buscará aprovechar su localía como lo ha hecho a lo largo de este torneo. En sus tres partidos en el Olímpico Atahualpa ganó: 3-1 a Cerro Largo, idéntico resultado ante Defensa y Justicia y 1-0 a Vitória. Por eso, para Alianza Lima será una visita de cuidado.

La serie está 2-0 para el equipo peruano por los dos goles de Alan Cantero en el partido de ida. No obstante, la altura de Quito (el estadio Olímpico Atahualpa está a 2783 metros sobre el nivel del mar) puede ser un factor en favor del conjunto ecuatoriano.

Las novedades de Universidad Católica y Alianza Lima

Para buscar dar vuelta la serie, no se descarta que el entrenador Diego Romero efectúe cambios en el equipo, en base al que perdió 2-0 en Matute. Hay dudas en todas las líneas, pero el conjunto ‘celeste’ esperará hasta poco antes del partido para confirmar su once titular.

Publicidad

Publicidad

En tanto, por el lado de los ‘Blanquiazules, hay dos bajas confirmadas: una es la de Paolo Guerrero, quien se lesionó en el partido de ida y no estará en este partido de vuelta, mientras que la otra ausencia es la de Erick Noriega, quien ya viajó a Brasil para ser nuevo jugador de Gremio, luego del pago de 1.8 millones de dólares por el 80 por ciento de pase (bonus en variables de 200 mil dólares).

ver también En Brasil, periodistas aseguran que la situación de Gremio es “crítica” y Erick Noriega llegaría para ser “salvador” del medio

Por estas dos bajas, se meten en el once titular Hernán Barcos y el regreso de Carlos Zambrano tras su suspensión y también lesión. Aún así, queda la duda para el ataque donde Alan Cantero le puede sacar el lugar a Kevin Quevedo gracias a los dos goles y al hecho de que el extremo peruano arrastra una molestia.

Publicidad

Publicidad

Alineaciones de Universidad Católica vs. Alianza Lima

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Candá, Marcos Sevillano, Daykol Romero o Eddy Mejía; David Clavijo, Luis Moreno o Jerónimo Cacciabue; Azarias Londoño, Mauro Díaz, Mauricio Alonso o José Fajardo; y Byron Palacios. DT: Diego Romero.

ALIANZA LIMA: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo o Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Alianza Lima por la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana 2025?

Publicidad

Publicidad

El partido entre Universidad Católica y Alianza Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se podrá ver en vivo por DSports en TV y la plataforma DGO en Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela. En tanto, en Argentina, Paraguay y Uruguay se podrá ver en vivo por Disney+ Premium. Y en Brasil estará disponible en Paramount+. Conoce los horarios del encuentro en cada país: