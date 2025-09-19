Es tendencia:
Un problema menos para Néstor Gorosito: la primera baja que sufre Universidad de Chile para la vuelta ante Alianza Lima

La 'U' enfrenta una baja sensible para el duelo en Chile: podría quedarse sin uno de sus referentes para el duelo ante los 'íntimos'.

Por Nicole Cueva

U. de Chile en problemas tras posible lesión de jugador clave.
Universidad de Chile no pudo sacar ventaja pese a contar con superioridad numérica en los últimos minutos y rescató un empate sin goles ante Alianza Lima en Matute.

El conjunto chileno dejó abierta la serie y su futuro en la Copa Sudamericana se definirá en casa. Sin embargo, ahora deberá afrontar la ausencia de un jugador clave.

U. de Chile en problemas

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez disputó el encuentro con varias ausencias y, finalizados los 90 minutos en territorio peruano, habría sufrido una baja adicional.

Se trataría de Marcelo Díaz, quien generó incertidumbre al dejar el campo en el entretiempo, lo que hizo pensar a muchos que podría tratarse de un problema serio.

Según informó el periodista Marco Escobar de DSports a través de su cuenta de Twitter, el volante será sometido a exámenes médicos. “Mañana (hoy) se hace exámenes Marcelo Díaz para confirmar o descartar un desgarro“, escribió.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Alianza Lima?

Mientras se termina de definir la situación de Marcelo Díaz, Universidad de Chile ya se encuentra enfocado en lo que será la vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El ‘Romántico Viajero’ enfrentará a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo el próximo jueves 25 de septiembre desde las 19:30 horas de Perú.

A pesar que Zambrano fue expulsado, los hinchas de Alianza Lima señalan a otro culpable: “Duerme en la cancha”

