Qué pasa si Alianza Lima gana, empata o pierde ante Universidad de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se enfrentará a Universidad de Chile hoy, jueves 25 de septiembre, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

El duelo corresponde al partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y será clave para definir al último clasificado a las semifinales del certamen.

La ida, que se disputó en Matute, terminó con un empate sin goles, dejando la serie completamente abierta. Por ello, el equipo que logre imponerse en este encuentro será el que se enfrente a Fluminense.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima vs. Universidad de Chile.

¿Qué pasa si Alianza Lima le gana a U. de Chile hoy?

Sin duda alguna, este resultado favorece plenamente a Alianza Lima, ya que le permite hacerse un lugar de manera directa en las semifinales de la competencia.

Un triunfo, sin importar el marcador, será suficiente para que el cuadro ‘blanquiazul’ concrete una nueva gesta jugando fuera de casa.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Alianza Lima empata con U. de Chile hoy?

Este escenario dejaría la llave completamente nivelada, ya que el empate 0-0 registrado en Matute durante el partido de ida mantendría la igualdad en el marcador global.

De esta manera, todo se definiría desde los doce pasos, donde la tensión se apodera del estadio y será la eficacia —y un poco de suerte— la que determine qué equipo avanza a las semifinales.

¿Qué pasa si Alianza Lima pierde ante U. de Chile hoy?

Este resultado dejaría fuera de competencia a los ‘íntimos’ en el plano internacional. Así, el camino de Alianza Lima en la Copa Sudamericana llegaría a su fin en Coquimbo, obligando al equipo a enfocarse únicamente en su participación en la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Dónde juegan U. de Chile vs. Alianza Lima por el partido de vuelta de cuartos de la Copa Sudamericana 2025?