¿Qué pasará con Alianza Lima? AFA se metió en el conflicto entre Independiente, U de Chile y Conmebol

Desde Argentina, la intervención de la AFA buscaría suavizar el enfrentamiento entre Independiente de Avellaneda y la Confederación Sudamericana, situación que comenzará a tener impacto en el futuro rival de Alianza Lima por los cuartos de final.

AFA busca calmar al ‘Rojo’

Tras el fuerte comunicado emitido por Independiente luego de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana, la dirigencia de AFA dio un paso al frente e intervino.

Según ‘TyC Sports‘, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se reunió con el mandamás del equipo argentino, Néstor Grindetti, en el predio de Ezeiza.

Publicidad

Publicidad

Néstor Grindetti, presidente de Independiente (Difusión).

El encuentro fue “muy extenso” y en un clima de cordialidad, y tuvo como objetivo principal “intentar apaciguar” el conflicto con la CONMEBOL por la sanción recibida.

Lo que significa para Alianza Lima

Aunque Alianza Lima no está directamente involucrado en estos hechos, la resolución del caso Independiente vs. Universidad de Chile impactará directamente en su futuro inmediato: ¿Quién terminará siendo su rival en los cuartos de final?

Publicidad

Publicidad

La presión argentina sobre el máximo ente regulador del fútbol sudamericano podría influir en las sanciones aplicadas y en el calendario de los partidos por venir.

Para la institución ‘blanquiazul’, todo está en pausa hasta que se conozca el veredicto final: el club ya manifestó que seguirá el proceso “al margen y sin emitir opinión”, mientras espera la decisión disciplinaria de la confederación.

ver también ¿Alianza Lima podría ser perjudicado? La tajante respuesta de U. de Chile a Independiente: “Promueven el odio”