Los memes que dejó la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en Real Madrid

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni son los protagonistas del momento en el mundo futbolístico, así que los cibernautas no perdieron tiempo en crear divertidos memes.

La noticia de las últimas horas tiene que ver con la violenta pelea que se dio en la interna de Real Madrid entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Cada cierto tiempo se vienen descubriendo más y más detalles de lo que realmente sucedió en las inmediaciones de Valdebebas, así que continuación trataremos de darle un toque menos intenso a la situación.

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Fuente: Real Madrid.

De acuerdo a distintas informaciones que se vienen recogiendo desde los medios deportivos españoles, todo parece indicar que Federico Valverde es el más perjudicado de la pelea al tener que haber asistido al hospital para una sutura de cabeza que incluso podría alejarlo del clásico ante FC Barcelona. Por otro lado, Aurélien Tchouaméni también está en el ojo de la tormenta por su conducta.

🚨 EXCLUSIVA de @eduaguirre7 sobre la PELEA TCHOUAMÉNI-VALVERDE.



🗣️ "Los jugadores se encuentran a Fede en el suelo, SANGRANDO y SEMIINCONSCIENTE".



👀 "Se zarandean, FEDE CAE y SE PEGA EN LA FRENTE con UNA MESA". pic.twitter.com/vh2aA7E6hk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

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Como consecuencia de este comportamiento por parte de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ya se habla de que Real Madrid impondrá su reglamento disciplinario interno para aplicar sanciones ejemplares. Por último, y no por ello menos importante, los cibernautas son conscientes de dicho escenario y empiezan a publicar memes en distintas redes sociales para amenizar el caso.

Los memes tras la pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en Real Madrid

Tras conocer la pelea que se dio en la interna de Real Madrid entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, distintos personajes de las redes sociales aprovecharon el momento para generar risas. Con imágenes de boxeadores y hasta con declaraciones del entrenador Álvaro Arbeloa es que en estos momentos los jugadores merengues siguen siendo tendencia en el mundo.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

El comunicado oficial que publicó Real Madrid

Frente a los hechos ocurridos durante las últimas horas en el entrenamiento de Real Madrid, desde la institución merengue se hicieron presentes de manera oficial a través de un comunicado en sus diversos canales digitales. Además, no dudaron en confirmar lo que prácticamente era un secreto a voces respecto a la investigación hacia las conductas de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”; se puede apreciar en el comunicado oficial.

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Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

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