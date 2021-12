Las redes sociales del delantero peruano Gianluca Lapadula siempre han servido como referencia de la persona que es. Padre ejemplar, dedicado jugador e incansable profesional, el ariete del Benevento, y de la Selección Peruana, continuando en esa línea publicó una foto de él ejercitándose en un gimnasio durante Navidad.

No parando nunca, pues todavía tiene ritmo futbolístico de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas de enero, el atacante del Benevento de la Serie B de Italia compartió un importante mensaje motivador en sus redes sociales. Eligiendo una en inglés, el lema era el siguiente: “There may be people who have more talent than you, but there’s no excuse for anyone to work harder than you do”

Traducido como: “Puede que haya personas que tengan más talento que tú, pero no hay excusa para que nadie trabaje más duro que tú", la frase la dijo Derek Jeter, un exjugador estadounidense de béisbol que perteneció toda su carrera a los New York Yankees y capitán del equipo desde el 2000 hasta el 2014.

Considerado uno de los mejores jugadores de su generación, a Derek Jeter se le recuerda por su gran profesionalismo y capacidad. Sirviéndole como inspiración, Gianluca Lapadula debe verse reflejado en el crack del béisbol pues continúa ejercitándose en Navidad, a la espera de la convocatoria para los amistosos con Perú y la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.