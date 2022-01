Gianluca Lapadula parece contar las horas para dejar de ser jugador del Benevento de la Serie B de Italia. Como ya es sabido, la Sampdoria estaría tras los pasos del delantero ‘incaico’, quien ha sido autor de muchos goles con los ‘Brujos’. Hace poco, el técnico Fabio Caserta dijo que ‘Lapagol’ no quería jugar más en el cuadro, lo que hizo que los hinchas se enfadaran con el atacante.

El periodista Franz Tamayo publicó en su cuenta de Twitter lo que habría dicho el estratega italiano tras el caso de Gianluca Lapadula y su permanencia en el Benevento: “Para mí es un tema cerrado, el presidente hablará y explicará todo”, declaró Fabio Caserta sobre el caso del delantero, dándole la posta a la cabeza principal del club.

Gianluca Lapadula no ha venido jugando los últimos partido con el Benevento. Fabio Caserta no lo ha tomado en cuenta y esto le afectaría al delantero de cara a los partidos que tiene con la Selección Peruana: el 28 de enero, frente a Colombia, y el 1 de febrero, contra Ecuador, en Lima, el ‘Bambino’ no estaría con el ritmo futbolístico ideal.

Se espera que esta novela se pueda resolver cuanto antes por el bien del delantero, y pueda mantener la continuidad y el nivel que ha venido mostrando tanto en su equipo y en la Selección Peruana; ya que, para Ricardo Gareca es una pieza fundamental en el ataque de la ‘blanquirroja’, lo mismo en el club que juegue, el futbolista siempre da su 100% en cada compromiso.

La Selección Peruana afrontará dos duros cotejos como preparación para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. A desarrollarse ante Panamá y Jamaica en el estadio Nacional, la próxima seguidilla de partidos podría jugar en contra y por ello los futbolistas necesitan todo el apoyo del público. Así pues, el enfrentamiento ante Panamá se desarrollará el domingo 16 de enero y ante Jamaica el jueves 20 de enero.