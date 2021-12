Gianluca Lapadula está en un estado de gracia importantísimo. Dentro del campo la rompe toda, porque le hace ganar partidos cerrados a su equipo con goles o asistencias. El delantero estrella del Benevento actualmente es el líder en la tabla de goleadores con 10 anotaciones.

Colocando a su cuadro en zona de clasificación a primera división, cumpliendo a carta cabal su labor de referente ofensivo. El último viernes superó al Ternana por 2-0 y ahí anotó un doblete. Forjando los 3 puntos que tienen al equipo 'Amarillos y rojos' en cuarta posición con 31 puntos, a 4 del primero Pisa (35 unidades).

Todo en el aspecto deportivo, pero en la intimidad del camerino también es un personaje provechoso nuestro querido 'Bambino'. En esta oportunidad fue captado por la cuenta de Instagram de un compañero, vistiendo un chullo ciento por ciento peruano. Generando los elogios de sus compatriotas.

Roberto Insigne es el culpable de grabar el perfil de Lapadula, quien no dudó en compartirlo en una de sus historias de Instagram. Esta acción no pasó desapercibida en redes sociales, y los elogios no se hicieron esperar. Para los peruanos, el gran 'Chasqui' es un ciudadano ilustre internacional.