Jefferson Farfán y Paolo Guerrero atraviesan en la actualidad el peor momento futbolístico de sus carreras, ambos salieron de una lesión complicadísima en la rodilla, por lo que tardaron mucho en recuperarse. Pese a las ganas y el esfuerzo que venían haciendo para volver a las canchas, ninguno ha vuelto a ser el mismo, lo que originó una ola de críticas hacia ellos. En ese contexto, Horacio Zimmermann salió en defensa de ambos futbolistas y los respaldó.

"Que se retiren cuando se les da la gana. Todos tenemos derecho a la opinión, pero a mí no me gustaría que me digan 'ya retirate' cuando tenga un mal momento. Debe ser jodido que tengas a todo el mundo diciéndote eso, yo me retiraría cuando me da la gana. Nadie me va a venir aquí a pedirme que me retire. Uno puede decir que no está al nivel, opinar sobre lo futbolístico. ¿Quién le va a decir a Farfán retírate?", dijo el periodista deportivo en un clip que compartió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, dejó en claro que por haber dicho eso, no quiere decir que defienda al '10' de la Calle. "No es que haya defendido a Farfán con lo que pasó en el clásico cuando Carlos Bustos lo mete, pero definitivamente me pareció muy injusto todo el trato que recibió en ese momento", sentenció.

Lo último sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Cabe recordar que Avaí FC presentó el día de ayer (miércoles) su lista de convocados para el duelo ante Cuiabá, y Paolo Guerrero no fue considerado para este enfrentamiento por el Brasileirao. El actual técnico interino del club de León de la Isla, decidió marginarlo de este trascendental duelo a poco del final del campeonato brasileño, pese a que el 'Depredador' había recibido el alta médica. Es importante recalcar que el peruano no ha sumado ni un gol desde que llegó al cuadro 'blanquiazul'.

Por su parte, Jefferson Farfán viajó el último martes con el plantel a enfrentar como visitante a Ayacucho FC, duelo que consiguieron ganar por la mínima diferencia. No obstante, la 'Foquita' no pudo sumar minutos en este duelo. La idea del 'Chicho' Salas es que vaya volviendo de a pocos, pero la realidad es que 'Jeffry' aún se encuentra con un ligero sobrepeso, por lo que no está para sumar más de diez minutos.