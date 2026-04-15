Mientras Javier Rabanal es cuestionado en Universitario, Pablo Guede vive encantado con el nivel de Alianza Lima

Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron hace unos días en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026 y el triunfo fue 1-0 para los merengues. Cualquiera hubiera pensado que dicho resultado traería cierta calma en los vencedores y generaría dudas en los blanquiazules. La situación actual indica que sucede totalmente lo contrario a esta altura de la presente temporada.

Publicidad

Aunque parezca contradictorio, las suertes de Javier Rabanal y Pablo Guede han ido cambiando con el pasar de los meses. Mientras el entrenador de Universitario de Deportes exponía consenso con su llegada, el estratega argentino de Alianza Lima era cuestionado constantemente por la irregularidad del equipo. Ahora no hay duda de que en Matute están mucho más felices que en Ate.

La razón tiene que ver con los resultados y el rendimiento de los llamados compadres del fútbol peruano. Universitario de Deportes viene de dejar una muy mala imagen en la más reciente derrota ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. Fue el segundo duelo por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y los cremas no mostraron un buen nivel, fueron superados y cayeron en casa.

Fuente: Universitario.

Publicidad

Por otro lado, Alianza Lima ganó en la ciudad de Tarma luego de más de 40 años de sequías tras vencer 1-0 a ADT con un golazo de Eryc Castillo. Con dicho resultado, los victorianos sumaron 23 puntos en el Torneo Apertura 2026 y son los líderes por el momento. Es así cómo se comprenden los cuestionamientos hacia el trabajo Javier Rabanal y la felicidad que ahora encarna Pablo Guede.

Fuente: Alianza Lima.

¿Qué dijeron Javier Rabanal y Pablo Guede por los presentes de Universitario y Alianza Lima?

Luego de la dura derrota de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental a manos de Coquimbo Unido, Javier Rabanal habló en conferencia de prensa y respondió diversas consultas. Una de ellas tuvo que ver con la posibilidad de que su mensaje como entrenador no esté llegando adecuadamente a los jugadores y no se guardó nada al explicar la situación con una frase que dio para debatir.

Publicidad

“Son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna, se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, con un 3-5-2 y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jueguen con línea de cuatro. No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todos”; enfatizó Javier Rabanal en conversación con los medios locales.

Todo lo contrario pasó con Pablo Guede ya que luego del triunfo de Alianza Lima ante ADT en Tarma destacó a más no poder el rendimiento de sus jugadores. “El triunfo de hoy habla y refuerza el compromiso y sacrificio que tienen estos jugadores. No es una cancha fácil: la altura, el césped y el buen juego de ADT hace que muchas veces uno pueda meterse atrás. Pienso que hicimos un planteamiento que los jugadores supieron desarrollar de la mejor manera“.

Publicidad

DATOS CLAVES