Erick Noriega no se quedó callado y encaró a jugador de Flamengo que inventó falta

En un escenario imponente como el Maracaná, Gremio logró rescatar un valioso empate frente a Flamengo, resultado que le permite tomar impulso en el Brasileirao.

El encuentro también fue especial por otro motivo: significó el debut oficial de Erick Noriega con el elenco dirigido por Mano Menezes. El ‘Samurai’ fue titular, completó todo el compromiso y dejó una grata impresión en su primera presentación con el equipo de Porto Alegre.

Incluso, una de sus intervenciones generó revuelo en redes sociales, donde los hinchas del ‘Tricolor’ no tardaron en destacar su personalidad. Y es que pese al rival, Noriega siempre mantuvo la calma, se plantó con carácter y dejó en claro que tiene condiciones para ser pieza clave en su equipo.

El cruce de Noriega con figura del Flamengo

Se jugaba el minuto 11 del segundo tiempo cuando Flamengo, ya con la ventaja en el marcador, fue por más. En medio de una acción ofensiva, Pedro, figura del ‘Mengao’, cayó dentro del área y de inmediato pidió penal al árbitro.

Fue ahí cuando Noriega no dudó en encarar la situación. Apenas vio al delantero en el suelo reclamando, se le acercó y le lanzó unas palabras con evidente molestia.

Sin duda alguna, la escena llamó mucho la atención y no tardó en viralizarse en redes sociales por la actitud del peruano.

La palabra de Erick Noriega tras su debut

Erick Noriega destaca por su versatilidad dentro del campo de juego, ya que puede desempeñarse tanto en la zona defensiva como en la primera línea del mediocampo.

En recientes declaraciones, el futbolista de 23 años explicó en qué posición lo utilizará Mano Menezes en Gremio y aprovechó para agradecer la confianza del entrenador y el respaldo de sus nuevos compañeros.

“No sé (sobre qué posición me gusta más), estoy feliz porque es mi primer juego. Los jugadores me ayudaron mucho para tener confianza con el entrenador, así que estoy muy feliz”, expresó.

