Uno de los goleadores del torneo local la temporada pasada, hoy en Universitario de Deportes, es Alex Valera. El atacante considerado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana, tuvo palabras de elogio y admiración para el trabajo que ve cuando comparte con Gianluca Lapadula.

Para el atacante 'crema' ver de cerca, en acción al jugador del Benevento, es un lujo, porque siempre toma en cuenta sus recomendaciones. E intenta aplicar eso a su juego de manera inmediata. El ex Deportivo Llacuabamba en charla con Willax Deportes, habló así de 'El Bambino'.

Esto fue lo que primero mencionó el popular 'Metralleta': "Gianluca (Lapadula) para mí es un delantero muy intenso a la hora de entrenar y de jugar. Corre y choca en todos los balones. Esos movimientos que él hace en el área y cómo está metido, lo veo y trato de aprender y de mejorar algo que quizás me falte".

Así mismo, sostuvo que está dispuesto a moverse por todo el frente del ataque si así lo considera 'El Tigre' en los próximos partidos: "A mí también me gusta hacer muchas diagonales y chocar con los centrales. Creo que los dos compartimos casi los mismos movimientos. Trato de imitarlo y aprender de él".

Finalmente, habló sobre la salida de 'Goyo' en Universitario de Deportes, por un tema de salud: "Es muy triste la salida del profe Gregorio. Había creado un buen clima en el equipo, pero son cosas del destino y por temas de salud tuvo que irse. Desde que llegó lo primero que hizo fue conversar conmigo, me dio la confianza al 100%, me aconsejaba a cada rato y con su llegada se me abrió el arco".