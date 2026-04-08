Javier Rabanal definió el empate contra Deportes Tolima en Copa Libertadores: “Me parece un…”

El director técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, brindó sus impresiones tras el importante empate obtenido frente a Deportes Tolima. El encuentro, válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, dejó sensaciones positivas en el entorno crema pese a la intensidad del rival.

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Javier Rabanal explicó cómo gestó el empate

Durante la conferencia de prensa en el Estadio Manuel Murillo Toro, el estratega peruano fue consultado sobre el rendimiento de sus dirigidos. Rabanal no dudó en calificar la igualdad como un reflejo fiel de lo que ambos equipos propusieron durante los noventa minutos de juego.

“Me parece un resultado justo. Creo que NO hemos dado el paso definitivo para ganar. De lo que he visto este año, me parece el equipo que más trabajo tiene -Tolima-“



Javier Rabanal, DT de Universitario



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“Me parece un resultado justo”, declaró el técnico ante los medios de comunicación presentes. Con estas palabras, el DT merengue buscó poner en perspectiva el esfuerzo realizado por sus jugadores en una de las plazas más complicadas del fútbol colombiano.

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A pesar de la satisfacción por sumar fuera de casa, Javier Rabanal fue autocrítico respecto a las oportunidades desperdiciadas para cerrar el partido. El entrenador señaló que, aunque compitieron al máximo nivel, todavía falta ese instinto final para asegurar los tres puntos en escenarios internacionales.

Javier Rabanal trabajando en Universitario. (Foto: X).

Universitario no concretó sus opciones

“Creo que no hemos dado el paso definitivo para ganar”, admitió con sinceridad el líder del banquillo estudiantil. Esta frase resalta la ambición de un equipo que, lejos de conformarse con el empate, buscó protagonismo durante varios tramos del compromiso en Ibagué.

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Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el reconocimiento al planteamiento táctico de Deportes Tolima. Según la óptica de Rabanal, el conjunto “Vinotinto y Oro” es el rival más estructurado y difícil que ha tenido que descifrar en la presente temporada.

Destacó trabajo de Deportes Tolima

“De lo que he visto este año, me parece el equipo que más trabajo tiene”, subrayó el técnico sobre el cuadro colombiano. Esta declaración resalta la importancia del punto obtenido, considerando el alto nivel de preparación que demostró el oponente en su feudo.

Por esa misma razón, este empate permite a Universitario mantenerse firme en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda del torneo. El conjunto de Ate regresa a Lima con la confianza renovada para afrontar sus próximos retos en la Copa Libertadores 2026.

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Javier Rabanal trabajando para Universitario de Deportes. (Foto: X).

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