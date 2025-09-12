¿No lo quieren? La confesión de Álvaro Barco sobre el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Es difícil que vuelva”

Uno de los regresos más esperados por los hinchas de Universitario de Deportes es el de Raúl Ruidíaz, pero todavía no se ha concretado. Cuando se pensaba que podría tener una chance de volver a jugar en el club de sus amores, el atacante terminó fichando por Atlético Grau de Piura y ahora mismo acaba de recibir un singular mensaje desde la interna de la institución crema respecto a dicho escenario de cara a un futuro cercano.

En esta ocasión se tuvo la palabra de Álvaro Barco, Director Deportivo de Universitario de Deportes, y evidenció algunas cuestiones en donde ya se conoce a detalle la postura de la directiva merengue sobre un posible regreso de Raúl Ruidíaz. Lo cierto a esta altura de la temporada es que parece muy complicado que el goleador tenga una mínima chance de pisar Campo Mar debido a distintas situaciones y circunstancias.

“Es difícil que Ruidíaz vuelva. Lamentablemente se llevó esa negociación a un extremo. No se dio y al final escogió irse al club donde está. El club, Universitario, hizo todo el esfuerzo, pero no se pudo”; comentó Álvaro Barco en una reciente entrevista con el programa digital ‘Entre Ceja y Ceja‘ y con lo cual queda clarísimo que el futuro de ‘La Pulga’ estaría muy lejos de los colores merengues luego de distintas idas y vueltas que se dieron en el pasado reciente.

Publicidad

Publicidad

La reacción de Álvaro Barco ante la presunta burla de Raúl Ruidíaz a Universitario

Recordemos que Raúl Ruidíaz tuvo un gesto muy llamativo luego de la durísima derrota por 0-4 que sufrió Universitario de Deportes frente a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. En un video filtrado en redes sociales, el actual delantero de Atlético Grau de Piura jugó con el marcador en contra de los merengues y por más que luego haya querido aclarar el tema para librarse de las críticas, lo cierto es que no pasó para nada desapercibido.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Ni siquiera me he tomado el tiempo de escuchar sus justificaciones porque me pareció de muy mal gusto. No sé qué clase de justificación ha tenido para hacer un video en ese sentido, pero hay que valorar las cosas como de quién viene y punto”; enfatizó Álvaro Barco en la misma entrevista anteriormente mencionada sobre aquel video de Raúl Ruidíaz que se viralizó y que afectó al hincha crema.

Los números de Raúl Ruidíaz con camiseta de Universitario

Vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes durante 7 temporadas, Raúl Ruidíaz completó un total de 178 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa del Inca. A lo largo de su estadía en el equipo merengue, ‘La Pulga’ sumó 80 goles y 24 asistencias con una cantidad de 13.215 minutos en cancha. De esta manera, queda claro que el atacante nacional la hizo linda en Ate y por ello es que esperaba una nueva oportunidad en el club de sus amores.

Fuente: Universitario

Publicidad

Publicidad

Día, hora y canal del próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes enfrentará a FBC Melgar el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 hora local. El duelo se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa y en cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias por medio de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, gozarás del minuto a minuto gracias a ‘Bolavip Perú‘.

ver también Alex Valera y Edison Flores pueden jugar en Universitario: luego de sus lesiones con la Selección Peruana