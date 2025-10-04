Se filtró la decisión final de Jorge Fossati con Álex Valera para el Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Siendo el gran candidato, no solo para quedarse con la victoria en este próximo partido, sino también para adjudicarse el título nacional que los convertiría en tricampeones del fútbol peruano, ahora existe una incertidumbre respecto a su goleador Álex Valera que durante las últimas horas se supo que andaba con algunas dolencias físicas.

Es muy probable que el delantero quiera estar a como de lugar en este próximo encuentro de Universitario de Deportes, pero la realidad indica que incluso en el partido pasado frente a Alianza Atlético de Sullana en la ciudad de Trujillo ya cargaba alguna lesión que no le permitió disputar los 90 minutos. Bueno, ahora tampoco sería tomado en cuenta ya que desde el comando técnico liderado por Jorge Fossati no pretenden exponerlo ni nada por el estilo”

“Información de Universitario de Deportes: Álex Valera está concentrado, aunque es muy difícil que juegue ante Juan Pablo II. Mañana se le volverá a evaluar, pero tampoco se le piensa arriesgar”; fue la más reciente revelación que compartió el comunicador deportivo Gustavo Peralta a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda totalmente claro que el ‘9’ merengue depende de una última revisión en la previa del duelo ante los norteños.

Fuente: @Gustavo_p4

¿Quiénes podrían reemplazar a Álex Valera en el Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025?

En el mejor de los casos, es muy probable que Álex Valera pueda llegar a ser una opción de recambio de cara al duelo entre Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Entonces, entre los jugadores que podrían tomar su lugar en el equipo titular tenemos a Jairo Vélez, Edison Flores, Diego Churín y José Rivera. Ya dependerá de la elección que pueda tomar Jorge Fossati en las próximas horas.

Fuente: Universitario

Teniendo en cuenta que cada delantero mencionado sostiene distintas características de juego y que la ‘U’ siempre apuesta por 2 atacantes de acuerdo al sistema que emplea el popular ‘Nonno’, quizá la dupla que más réditos podría darle la conformarían Jairo Vélez y Edison Flores. En el caso de que el trámite se complique más de la cuenta, ahí es donde el comando técnico deberá tomar cartas en el asunto para darle otro aire al equipo.

Fuente: Universitario

Día, hora y canal del Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo domingo 5 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas oficiales de ‘GOLPERÚ‘ y ‘Movistar TV App‘. Además, podrás seguir todas las incidencias del duelo gracias al minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

