Día y hora de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley: Universitario vs. San Martín y Alianza Lima vs. Géminis

La Liga Peruana de Vóley ingresa a su etapa crítica ahora que ya tenemos a los cuatro equipos definidos para ir en la búsqueda del título nacional. Universitario, San Martín, Alianza Lima y Géminis lucharán por un lugar en la gran final del campeonato, así que a continuación podrás conocer los detalles del día y hora de las llaves de semifinales.

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Fuente: Liga Peruana de Vóley.

En primera instancia, es importante recordar que la ronda de semifinales de la Liga Peruana de Vóley se jugará al vencedor de dos partidos en un máximo de tres disputados en cada llave. Tal y como sucedió en los cuartos de final, las definiciones serán al rojo vivo y como siempre tendrán lugar en el Polideportivo Luisa Estela Fuentes Quijandría de Villa El Salvador.

En cuanto a las llaves de semifinales de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima enfrentará a Géminis y Universitario jugará ante San Martín. Cualquiera podría pensar que las ‘Blanquiazules’ son grandes favoritas para ganar su serie, mientras que la otra ronda podría estar mucho más pareja. Es así que nada está dicho y lo único cierto es que serán muy buenos duelos.

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Programación de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. Géminis

Sábado 28 de marzo | 19:00 horas | Ida

Domingo 5 de abril | 17:00 horas | Vuelta

Universitario vs. San Martín

Domingo 29 de marzo | 17:00 horas | Ida

Sábado 4 de abril | 19:00 horas | Vuelta

¿Dónde ver las semifinales de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos entre Universitario vs. San Martín y Alianza Lima vs. Géminis por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley podrán ser vistos a través de las plataformas oficiales de ‘Latina TV‘ y ‘Latina web‘. Además, no olvides que en ‘Bolavip Perú‘ disfrutarás de todas las incidencias de dichas llaves gracias al clásico punto a punto.

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