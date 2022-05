El colombiano espera por Real Madrid, Nápoli no se rinde y en Europa empiezan a tener en claro el futuro de David Ospina.

David Ospina se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su carrera. El portero colombiano de 33 años ha vuelto a sonar con fuerza para un Real Madrid donde se vienen cambios en la portería y donde desde España aseguran que ha sido el elegido para tomar el lugar de Andriy Lunin en la próxima temporada. Dicho esto, no todo está dicho para el cafetero.

Su experiencia bajo palos, más la relación con Carlo Ancelotti y su perfil como veterano curtido en mil batallas le convierten en ese portero suplente que Real Madrid busca para Courtois. AS marcaba minutos atrás que el propio Ospina es consciente del interés en su pase desde hace meses, pero que todavía no ha tomado una decisión en firme en cuanto al tema. Hay muchas cosas en juego.

Y es que a sus 34 años puede que esta sea la última gran decisión en la carrera de un portero que no olvidemos lleva ya 15 temporada en el viejo continente. Luciano Spalletti, entrenador del Napoli, ha movido ficha puertas adentro del club para buscar la renovación de un Ospina que en seis semanas será agente libre.

Poco tiempo para retenerle

Las charlas para prolongar su contrato con Napoli no arrancan y desde AS apuntan que Real Madrid necesita certezas más pronto que tarde. David Ospina tiene ambas ofertas sobre su mesa, pero el colombiano no estaría todavía seguro de que camino escoger para los últimos años de su carrera por Europa.

AS finaliza dejando en claro que los agentes del portero piden tres millones a ambas partes interesadas y que será a finales de mayo cuando Ospina tenga que tomar la decisión más importante de su carrera. Terminar la carrera como titular del Napoli o sumergirse en una aventura por Real Madrid, las opciones para un guardameta que cuenta con el aval de Ancelotti para llegar al Bernabéu.