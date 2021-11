Si Real Madrid está teniendo una buena temporada en cuanto a resultados, en gran parte se lo debe a la explosión que está teniendo Vinicius Júnior, producto de la confianza que le está dando Carlo Ancelotti. El brasileño viene en levantada tras varias críticas que ha tenido, sobre todo en el último año, y ahora será premiado.

El diario AS ha detallado sobre lo que será el nuevo contrato que prepara Real Madrid para Vinicius, el cual se podría firmar para final de temporada. Actualmente, el brasileño cobra una cifra que apenas supera a la de nombres como Andriy Lunin y Jesús Vallejo. En tanto, su cláusula de salida ronda los 700 millones de euros.

Sin embargo, eso cambiaría con la renovación que preparan desde el Santiago Bernabéu. Vinicius pasaría a ser uno de los 'galácticos' al tener una nueva cláusula de salida de 1000 millones de euros. En tanto, también habrá un impactante aumento de sueldo: pasará a formar parte del segundo escalón salarial de la plantilla cobrando apenas un poco menos de 10 millones de euros, cifras que cobran nombres como Isco Alarcón y Marcelo.

Si bien tendrá un importante aumento en cuanto a su salario, seguirá percibiendo menos dinero que figuras como Karim Benzema o Luka Modric, quienes sí superan los 10 millones, y estará muy lejos aún de nombres como Gareth Bale o Eden Hazard que están cobrando alrededor de 15 millones de euros.

De todas maneras, significa una importante renovación para Vinicius Júnior, quien pasaría a firmar por otros seis años de contrato, es decir hasta 2028 (actualmente termina su vínculo en 2025). En este sentido, el brasileño no pierde la cabeza por renovar. "No me han dicho nada, pero estoy muy tranquilo porque queda mucho tiempo aún. Claro que quiero renovar, claro que quiero quedarme aquí por mucho tiempo, pero estoy muy tranquilo con eso, todo en el momento correcto", supo decir en TNT Sports Brasil.