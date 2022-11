New Orleans Pelicans enfrentará a Golden State Warriors por la NBA 2022. Entérate en esta nota dónde y cómo ver el partido en Estados Unidos.

New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors por la NBA 2022: Dónde ver EN VIVO en USA, pronósticos y alineaciones

En una nueva jornada de la NBA 2022, New Orleans Pelicans jugará frente a Golden State Warriors este viernes 4 de noviembre en el Smoothie King Center. En Estados Unidos el encuentro se podrá ver por NBA League Pass a partir de las 20:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT). No habrá transmisión para Latinoamérica, pero los abonados al League Pass de la NBA podrán mirar el juego por allí.

Los locales cuentan con un récord de 4-3 y llegan a este juego tras perder ante Los Angeles Lakers por 120 a 117 en overtime. Se ubican en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste y con un gran arranque de temporada de Zion Williamson, promediando 22.8 puntos y 7.4 rebotes por partido, tiene con que ilusionarse.

Los dirigidos por Steve Kerr vienen de perder ante Orlando Magic por 130 a 129 y tienen un récord de 3-6. Llegan a este juego totalmente diezmados ya que no contarán con Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andrew Wiggins, por lo que será un partido complicado sin sus estrellas.

Posibles alineaciones titulares de New Orleans Pelicans y Golden State Warriors

New Orleans Pelicans:

PG: CJ McCollum

SG: Herbert Jones (en duda)

SF: Brandon Ingram (en duda)

PF: Zion Williamson

C: Jonas Valanciunas

Golden State Warriors:

PG: Jordan Poole

SG: Moses Moody

SF: Jonathan Kuminga

PF: JaMychal Green

C: Kevon Looney

¿Dónde ver en Estados Unidos New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors por la NBA 2022?

El partido entre New Orleans Pelicans y Golden State Warriors por la NBA 2022, se jugará este viernes 4 de noviembre. Se podrá ver en Estados Unidos por NBA League Pass desde las 20:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT). Para Latinoamérica no habrá transmisión, pero las personas abonadas al League Pass de la NBA, podrán ver el partido por allí.

El pronóstico de New Orleans Pelicans vs Golden State Warriors según las casas de apuestas

DraftKings, sitio de apuestas, tiene como favorito a ganar el partido a New Orleans Pelicans con un handicap de -10.5, mientras que Golden State Warriors tiene uno de +10.5.