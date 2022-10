Luego de conocerse que Corey Youmans, fanático de Texas Rangers, se quedó con el histórico homerun del astro de New York Yankees, aparecieron suculentas ofertas por el objeto.

En la actualidad, uno de los objetos más preciados en los deportes de Estados Unidos es la pelota con la que Aaron Judge conectó su cuadrangular 62 en la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), convirtiéndose en el máximo jonronero en la historia de New York Yankees.

El destino quiso que quien se llevara este balón fuera Corey Youmans, fanático de Texas Rangers, al que fue consultado por qué hará con él, respondiendo que "es una buena pregunta. Aún no lo he pensado".

La realidad es que ofertas no le han faltado al aficionado que conquistó el balón del histórico cuadrangular de Aaron Judge, de hecho, una de las casas de subastas más reconocidas de recuerdos deportivos, como Memory Lane Inc., quiere a toda costa el objeto.

Lo que ofrece casa de subastas por pelota del HR 62 de Judge



JP Cohen, presidente de la compañía, aseguró a la agencia The Associated Press, que se han contactado con Youmans para ofrecerle $2 millones de dólares por este elemento, mas no ha respondido a la propuesta.

"Creo que la oferta está muy por encima de lo justo, si está dispuesto a venderla. Hicimos una oferta de $2 millones, y la misma sigue siendo válida", aseguró el ejecutivo, quien advirtió que en caso de adquirirla, están dispuestos a prestar la bola a los Yankees para que la exhiban.