Cuando Ja Morant está encendido ni siquiera la tercera mejor defensa de la temporada regular 2021-22 puede detenerlo. A pesar que Golden State Warriors terminó 1-1 tras los dos primeros juegos contra Memphis Grizzlies en NBA Playoffs 2022, el base estrella tuvo más puntos que Stephen Curry y Klay Thompson juntos en estos dos encuentros.

En el tercer juego entre Warriors y Grizzlies la historia no fue diferente. De no ser porque Morant no pudo terminar el partido debido a una lesión que le generó una polémica falta de Jordan Poole, los 34 puntos de Ja seguramente serían más.

Draymond Green fue uno de los primeros en reconocer las habilidades de Ja Morant y en el podcast que la estrella de Golden State Warriors tiene en el portal ‘El Volumen’ se animó a revelar en qué se parecen la estrella de Memphis Grizzlies y nadie más y nadie menos que Michael Jordan.

Si bien es cierto que Morant logró un récord en la historia de la NBA que ni el mismo Jordan pudo conseguir, la comparación que hizo Green entre Ja y Michael tuvo como fundamento los detalles de cómo finaliza el base estelar de los Grizzlies las jugadas cuando penetra rumbo al aro. El selló de ‘MJ’ lo tiene según Draymond.

Draymond Green reveló en qué se parecen Ja Morant y Michael Jordan en la NBA

“Algunos de las finalizaciones (de las jugadas) que tuvo en ese juego 2, vi algunas de las comparaciones con Air Jordan. Fue absolutamente increíble. El uno contra uno en el que fui vertical y él hizo lo que hizo en el aire y se fue por debajo fue único. De las increíbles finalizaciones. Fue absolutamente una locura. Voy a volver a mirar eso como: ‘hombre’. Solo tienes que quitarte el sombrero ante él, hace algunas jugadas increíbles”, afirmó Draymond Green sobre Ja Morant en su podcast, del portal ‘El Volumen’.