Kevin Durant causó una revolución en el mundo de la NBA cuando decidió pedirle el 30 de junio de 2022 un intercambio a Brooklyn Nets para salir del equipo y los rumores de un posible regreso a Golden State Warriors fueron tan ciertos que hasta el mismo Stephen Curry los confirmó.

La era de Durant en los Warriors duró tan solo tres temporadas, pero en ese periodo toda la NBA presenció un equipo tan imparable que terminó por llegar a tres Finales, ganó dos títulos (2017 y 2018) y KD fue dos veces MVP de la gran final. Volver a vivir está época tentó al mismísimo Curry.

Stephen Curry reveló qué les respondió a los directivos de Golden State Warriors cuando le preguntaron si le gustaría volver a jugar con Kevin Durant en la NBA y fue tal el entusiasmo que tuvo que hasta se imaginó cómo sería el temible equipo de los Dubs con el retorno de KD.

Un quinteto con Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, Durant y Curry puso a soñar al ‘Chef’. Y ni hablar si Jordan Poole viene desde la banca para marcar diferencia como sexto hombre. Con el respeto de los demás compañeros en los Warriors, Stephen no ocultó lo que sentiría con el regreso de KD a Golden State.

El temible equipo que Curry se alcanzó a imaginar con el regreso de Durant a Warriors

“Y si dijeras: ‘Oh, KD va a volver y vamos a jugar con él’, me divertí tanto jugando con él esos tres años, diría: ‘¡Diablos, sí!’. Entonces tienes pensar: ¿Qué significa eso realmente? ¿Cómo se ve? Me dices que estoy jugando con (los actuales compañeros de equipo de los Warriors, Andrew Wiggins, Jordan Poole y Draymond Green) y digo: ‘¡Diablos, sí!’. Hay todo tipo de emociones y cosas que le suceden a la liga. Y si alguien dice que no mantendrías esa conversación, sin faltarle el respeto a nadie en nuestro equipo, pero no sabes cómo funcionan las cosas. Pero también entiendes, como, si hacemos retroceder esto, tengo plena confianza en mi equipo de que podemos ganarlo nuevamente, como está construido”, confesó Stephen Curry en una entrevista exclusiva con el portal de la revista Rolling Stone.