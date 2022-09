Los últimos campeones de la competición aumentaron su valor de mercado en el último año, mas no fue suficiente para sacar del liderato al cuadro de La Gran Manzana. Sólo seis de los 30 equipos aparecen listados.

Golden State Warriors no supera a New York Knicks: Los equipos más valiosos de NBA en 2022 según Forbes

No sólo es el último campeón de la National Basketball Association (NBA), además Golden State Warriors es uno de los equipos económicamente más poderosos de la competición, más no le alcanza para superar a New York Knicks, esto según el último listado de los equipos deportivos más valiosos del mundo, entregado por la revista Forbes.

Por más que el cuadro de La Gran Manzana no gana un título desde 1973, desde el año 2015 que aparece entre las escuadras que más dinero generan en el planeta; mas cayó varias posiciones respecto a la última edición del ranking en 2021.

Los Knicks son el equipo NBA mejor ubicado en el listado de los equipos más valioso del mundo, de Forbes, con $5.8 billones de dólares, aumentando su valor en el último lustro un 76 por ciento, pero bajando del tercer al sexto lugar. Luego, aparecen los Warriors, que aumentan su precio hasta los $5.6 billones, en el octavo puesto.

Los equipos más valiosos de NBA en 2022



De los 30 equipos que compiten en el mejor baloncesto del mundo, sólo siete aparecen en el Top 50, donde el último que se ubica entre los 10 mejores es Los Angeles Lakers, con un valor de mercado de $5.5 billones de dólares.

Los otros tres equipos de la NBA que aparecen en el ranking de la revista Forbes, muy por detrás de Knicks, Warriors y Lakers, son Chicago Bulls en el puesto 38° con $3.65 billones, Boston Celtics en el 41° ($3.55 billones) y Brooklyn Nets en la ubicación 48° ($3.2 billones).