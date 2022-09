El arranque de la carrera de Jayson Tatum ya es lo suficientemente bueno como para que los aficionados de los Boston Celtics estén ilusionados de que serán contendientes en la NBA por un largo tiempo. Pero no siempre está confiado. El jugador reveló el incómodo momento que pasó con Michael Jordan.

Tatum llegó a los Celtics y rápidamente hizo girar cabezas con su gran talento. En la pasada temporada finalmente comenzó a jugar a un nivel de superestrella, y gracias a eso llegaron a las Finales de la NBA, donde perdieron con Golden State Warriors.

Gracias a su nivel, la figura, que además de tener de ídolo a Kobe Bryant, es comparado con la leyenda de Los Angeles Lakers, se ganó un contrato con la marca de zapatillas Jordan. Una de las más exclusivas, con Chris Paul y Russell Westbrook como grandes embajadores.

Fue justamente al entrar allí que conoció bien a Michael Jordan, el jefe del sub departamento de Nike. Y en una entrevista que le entregó al pódcast, ALL THE SMOKE hace dos años, reveló cómo fue su reunión con el astro de los Chicago Bulls.

Jayson Tatum y su reunión con Michael Jordan

"Todavía estaba nervioso, MJ estaba sentado y fui a saludar. Le había hablado antes, así que algo lo conocía, pero luego me acerco, y mis manos comienzan a sudar, y cuando voy a darle la mano, golpeé su copa de vino sobre la mesa y se rompió", contó Tatum sobre su experiencia.