La segunda temporada de Facundo Campazzo en la NBA no iba a ser nada fácil. Los rivales ya lo conocen y van a justar las marcas para no darle espacio ni libertad al jugador argentino. Sin embargo, Facu viene de menos a más y en el juego Denver Nuggets vs. Miami Heat le respondió a Emanuel Manu Ginóbili con una buena actuación.

Ser protagonista en un equipo de la NBA no es nada fácil y el mismo Manu Ginóbili lo sabe porque tuvo que aprender a venir desde la banca para terminar siendo protagonista con cuatro títulos (2003, 2005, 2007 y 2014) en San Antonio Spurs. Esto le está pasando a Facu y la leyenda del baloncesto argentino lo retrató a la perfección.

En los Nuggets el juego gira alrededor de Nikola Jokic, actual MVP de la temporada regular, y jugadores como Campazzo prescinden de ser protagonistas con el balón para que la estrella brille. ¿Facundo deberá cambiar de equipo para volver a ver aquel jugador que brilló con Argentina y Real Madrid?

“Facu es una realidad. Es un caballo. Lo quiero en mi equipo siempre, pero está en un equipo en el que no puede mostrar lo mejor de sí mismo porque no tiene la pelota en las manos. Para tener lo mejor de Facu tienes que tenerlo creando, jugando pick and roll y está en un equipo que se basa en un centro (pívot). La tiene el centro y la tienen otros jugadores. No está teniendo la oportunidad que le permita ganar confianza. Le vendría bien ganar algo de confianza para su siguiente paso. Es un competidor bárbaro y un gran profesional”, afirmó Manu Ginóbili sobre la situación de Facundo Campazzo en Denver Nuggets durante una charla para Renault.

Video: Facu Campazzo le responde a Manu Ginóbili con un triplazo en la NBA 2021-22

No hay una mejor respuesta que una buena actuación en la cancha. Lo más probable es que Emanuel Ginóbili tenga el 110% de razón sobre la situación de Facundo Campazzo, sabe muchísimo de baloncesto, pero Facu no dudó en responderle con una gran actuación de 10 puntos, 5 asistencias y un triplazo contra la chicharra del tercer cuarto en la victoria por 120 a 111 contra Miami Heat.