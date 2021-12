La polémica con respecto a Kyrie Irving y su decisión de no vacunarse continúa. Ahora, se ha revelado la razón exacta de por qué no ha querido aplicarse la dósis de vacuna contra el COVID-19.

Se confirmó por qué Kyrie Irving no quiere vacunarse ¡Harden, Durant y Nets, atentos!

Brooklyn Nets planteó la temporada 2021-2022 de la National Basketball Association (NBA) bajo un esquema ofensivo que involucraba a James Harden, Kevin Durant y Kyrie Irving, pero hasta el momento eso no ha sido posible para el equipo.

Steve Nash ha tenido que lidiar con la decisión de Irvin sobre no vacunarse, eso sí, todo de manera respetuosa por parte del entrenador y la organización. Sin embargo, las consecuencias las han sufrido sus otros dos compañeros restantes del 'Big 3'.

Sobrecarga de minutos y juego: Eso ha sido el factor que puede describir perfectamente la campaña de 'KD' y 'La Barba'. Aún así, parece que la fórmula para ganar está presente, pues figuran al frente de la Conferencia Este con registro de 16 triunfos por 7 caídas.

La razón de Kyrie Irving

Según informó el medio Bally Sports por medio de Brandon 'Scoops' Robins, una fuente cercana le confirmó que Kyrie Irving no quiere ser visto como un hombre 'anti-vacunas'. Sin embargo, no confía en ninguna de las que están disponibles actualmente y por eso no ha querido hacerlo.

Recordemos que la vuelta a los tabloncillos está a un solo paso, dado que de vacunarse, el Barclays Center abrirá sus puertas para volver a juntar el talento de Irving junto a Kevin Durant y James Harden, pero por ahora parece un panorama imposible.