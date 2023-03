Cada vez más cerca. El mariscal de campo Aaron Rodgers entregó detalles sobre los plazos que dio para comunicar su futuro en National Football League (NFL), y al mismo tiempo, su continuidad en Green Bay Packers.

Lo hizo durante su presencia en el podcast de Aubrey Mabry, siendo su primera entrevista desde que se sometió a un "tratamiento especial", dentro de un cuarto oscuro, con el propósito de definir sus próximos pasos.

"Es mejor que cualquiera que tenga interés en esto tome una decisión más temprano que tarde", partió señalando Rodgers, agregando que "para todos los involucrados directa o indirectamente, es mejor tomar una decisión cuanto antes".

Rodgers revela cuándo tomará la decisión de seguir o no en Packers



En esa línea, sostuvo que "me siento muy bien con las conversaciones que se van a tener, que se han tenido con personas importantes en mi vida. Usted mismo incluido. Pero no estoy buscando a alguien que me diga cuál es la respuesta. Todas las respuestas están dentro de mí. Toqué muchos de los sentimientos en ambos lados en la oscuridad. Estoy agradecido por ese tiempo".

Finalmente, Rodgers advirtió a sus críticos que "hay una finalidad en la decisión. No lo hago a la ligera. No quiero arrastrar a nadie. Estoy respondiendo preguntas al respecto porque me preguntaron al respecto. Hablo de ello porque es importante para mí. Si no te gusta y crees que es drama, y crees que estoy siendo una diva o lo que sea, simplemente desconéctate. Tomaré una decisión lo suficientemente pronto y seguiremos ese camino".