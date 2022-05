¡Cada vez falta menos para que regrese la National Football League! Después de una apasionante temporada, los fanáticos del fútbol americano están aguardando para que regrese la acción. Entérate cuándo empieza la temporada regular 2022/23 de la NFL y cómo serán los partidos: día, horario, partidos y TV.

¿Cuándo empieza la temporada regular de la NFL 2022?

La temporada regular de la NFL arrancará el próximo jueves 8 de septiembre con el choque entre los Buffalo Bills y los actuales campeones, Los Angeles Rams.

NFL 2022: ¿Cómo será la Semana 1?

Jueves 9 de septiembre

Buffalo Bills vs Los Angeles Rams - NBC

Domingo 11 de septiembre

Baltimore Ravens vs New York Jets - CBS

San Francisco 49ers vs Chicago Bears - FOX

New Orleans Pelicans vs Atlanta Falcons - FOX

Philadelphia Eagles vs Detroit Lions - FOX

Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals - CBS

Indianapoles Colts vs Houston Texans - CBS

New England Patriots vs Miami Dolphins - CBS

Cleveland Browns vs Carolina Panthers - CBS

Jacksonville Jaguars vs Washington Commanders - FOX

Green Bay Packers vs Minnesota Vikings - FOX

New York Giants vs Tennessee Titans - FOX

Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers - CBS

Kansas City Chiefs vs Arizona Cardinals - CBS

Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys - NBC

Lunes 12 de septiembre

Denver Broncos vs Seattle Seahawks - ESPN

NFL 2022: ¿Qué canal transmite la temporada regular en Latinoamérica?

La temporada regular de la NFL será transmitida para toda Latinoamérica a través de las distintas señales de ESPN. También se podrá ver ONLINE, vía streaming, por Star+.

¿Cuándo es el Super Bowl LVII?

La temporada de la NFL finalizará el 12 de febrero del 2023 con la celebración del Super Bowl LVII, el cual se jugará en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.