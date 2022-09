A través de su podcast Let's Go, el mariscal de campo se refirió al cambio de decisión que tuvo en casi un mes, desde su retiro hasta el anuncio de regreso.

Tom Brady explica su vuelta para NFL 2022 con Tampa Bay Buccaneers: 'Sentí que me quedaba un poco'

En medio de una semana donde su nombre apareció más en la prensa del corazón, por la situación con su esposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen, la leyenda Tom Brady se dio tiempo para explicar el porque decidió regresar a la National Football League (NFL) para jugar la temporada 2022 en Tampa Bay Buccaneers.

Pero no lo hizo de la forma en que muchos, especialmente reporteros y fanáticos, esperaban, ya que lo hizo durante la emisión de su podcast Let's Go, donde conversó con el ex receptor abierto All-Pro, Larry Fitzgerald, y el locutor del Salón de la Fama, Jim Gray, dejando algunas señales sobre su postura.

Al ser consultado por uno de los panelistas sobre que "regresaste después de retirarte por un corto período de tiempo porque dijiste que había asuntos pendientes, ¿qué sería eso exactamente después de ganar siete Super Bowls?", Brady aseguró que siente tener una deuda pendiente con los Buccaneers.

Brady detalla la razón por la que salió del retiro



"Bueno, sentí que me quedaba un poco. Y quiero darle una oportunidad. Y se lo debía a mis compañeros de equipo, a nuestros excelentes entrenadores y a toda nuestra organización", aseguró el mariscal de campo, quien se dio tiempo para referirse al hecho de ser el número 1 del Top 100 de jugadores para la próxima campaña.

"Obviamente es muy halagador cada vez que recibes el reconocimiento de tus compañeros. Es algo genial. Recordaré muchos logros y me sentiré muy privilegiado y bendecido de jugar durante un largo período de tiempo. Pero siempre he sentido que estos son los premios definitivos del equipo", sentenció Brady de cara a su 23° temporada en NFL.