La Bombonera no resistió a las constantes lluvias y se suspendió el partido que disputarían Boca y Newell's.

Después de la suspensión del partido entre Boca y Newell's, comenzaron los cruces sobre las obras que debía realizar la dirigencia del Xeneize en el estadio. Y para poder llevar algo de tranquilidad para aquellos hinchas que asistieron al Alberto J. Armando, desde la dirigencia del conjunto azul y oro se refirieron a la situación.

El árbitro del partido, Patricio Loustau, tomó la determinación de suspender el partido por la gran cantidad de agua que se había acumulado en el terreno de juego y, minutos más tarde, fue Jorge Bermúdez quien explicó lo que sucedió.

"Estamos tristes como todo el mundo Boca. Pero estaba muy difícil poder jugar, la cancha tenía mucha agua. Le pedimos disculpas a los hinchas", esbozó uno de los integrantes del Consejo de Fútbol. Y añadió que "es una situación que debemos afrontar. La cancha lleva mucho tiempo esperando que se le haga el trabajo necesario y adecuado para solucionar ese problema y estamos comprometidos en hacerlo".

En medio de una espontánea rueda de prensa, el Patrón aseguró que "hace más de 20 años que se tendría que haber hecho el trabajo. Por la pandemia no pudo hacerse, y lo pensamos después del partido ante Argentinos Juniors. Las obras comenzarán después de la finalización de la temporada" y luego expresó que "vimos como la pelota no picaba y que no había condiciones mínimas para disputar el encuentro. Estamos de acuerdo con la decisión de Loustau".

Por el momento, no hay horario confirmado para el encuentro entre el Xeneize y la Lepra, ya que desde Aprevide no quieren que se juegue a las 19:15 porque en ese horario estarán jugando Racing y Lanús.