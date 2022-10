Boca es un mundo aparte. Todo puede ocurrir en el Xeneize en apenas 24 horas y este viernes, en la previa de la la gran definición de la Liga Profesional, no fue la excepción. La Reserva de Mariano Herrón gritó campeón en Avellaneda, Juan Román Riquelme le dedicó unas palabras a los nutricionistas del club tras referirse a los asados y mucho más.

Agüero opinó sobre qué debe hacer Independiente ante Boca: "Como hincha quiero..."

La última victoria de Boca ante Gimnasia dejó a Racing segundo y dependiendo de Independiente para ser campeón. Si quiere consagrarse, la Academia deberá ganarle a River y esperar a que su eterno rival le saque puntos a los de Hugo Ibarra. Un cierre de torneo muy particular.

Mucho se habló de la postura de los hinchas del Rojo. "El domingo tenemos que ganar", cantó todo el estadio en la jornada pasada. Sergio Agüero, uno de sus simpatizantes más conocidos, dio su opinión sobre esta importante definición que está por venir.

En su stream, el Kun no dio lugar a especulaciones: "Nosotros como hinchas queremos ganar. Seguramente todos están pensando que Independiente se deje perder porque puede salir campeó Racing. No, nosotros no pensamos en los demás, nosotros como hinchas de Independiente queremos ganar".

La firme respuesta de Riquelme cuando le preguntaron por la renovación de Rossi: "El lunes..."

Tras la euforia por el triunfo de Boca ante Gimnasia, Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló de todos los temas de actualidad del club de la Ribera. Entre ellos, el que despierta la inquietud de todos los hinchas: ¿logrará el Consejo de Fútbol la renovación del contrato de Agustín Rossi? El vicepresidente fue claro con respecto al tema.

En "Equipo F" (ESPN) le preguntaron al ídolo por la situación del arquero y Román aprovechó para explicar toda la situación. "A Rossi le hicimos un ofrecimiento gigante para renovar el contrato. Gigante, gigante... A los 90 días nos hemos vuelto a reunir y le hicimos un ofrecimiento por más del doble del primer ofrecimiento", manifestó.

"Nosotros amamos a nuestro club, queremos que Rossi se quede por muchos años más. El hincha también. Él repite que se quiere quedar, que entiende que no podemos fundir al club y a partir del día lunes sin duda que vamos a llamar a su representante para ver qué posibilidades tenemos", comentó Román. Y agregó: "A ver si tenemos alguna manera para ponernos de acuerdo y que el chico esté contento. Y para eso el representante también tiene que ayudar...".

Otra estrella para Román: Boca goleó y gritó campeón en Reserva

El deseo que tienen todos los hinchas de Boca para el domingo se acaba de cumplir este viernes: venció a Independiente y se consagró campeón. Hoy le tocó a la Reserva de Mariano Herrón, que también llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo y se quedó con el trofeo venciendo al Rojo por 2 a 0.

Poco importaba lo que estaba sucediendo en la Villa Olímpica, donde Vélez (un punto abajo del Xeneize en la tabla) superó a Argentinos Juniors. A los 13' de la etapa inicial, el Xeneize ya lo ganaba 1 a 0 gracias al gol de Federico Aguirre tras una gran asistencia de Maxi Zalazar.

Apenas 3 minutos después, el árbitro cobró penal para el club de la Ribera y fue el propio Zalazar quien se encargó de transformarlo en gol. Con un remate fuerte, cruzado y alto, el delantero estiró la ventaja para la visita.

"Joden un poquito": Riquelme habló de los nutricionistas de Boca y los asados del plantel

Boca atraviesa un gran momento y está cerca de terminar el 2022 de la mejor manera. Este domingo, el Xeneize puede consagrarse campeón de la Liga Profesional si es que le gana a Independiente y la gran expectativa de todos los hinchas está puesta en ese partido. También la de Juan Román Riquelme.

En su charla con "Equipo F" (ESPN), el vicepresidente señaló: "A los jugadores que tenemos les gusta competir. Estaban muy tristes después de Newell's, me tocó verlos, comí con ellos, nos reímos bastante, están con ganas de jugar". "Siempre hay partidos malos, a veces uno cuando va primero tapa todo, pero mayormente un jugador tiene más partidos malos que buenos", agregó.

Por otro lado, el ídolo se refirió a los clásicos asados que hay en el predio y explicó que tiene que ver con un momento de unión para el plantel y los dirigentes. "El asado es parte de un show que están armando. Estos juegan bien de verdad. Comer un asado es para pasar un momento juntos, es tratar de distraerse y distenderse un poco. Se disfruta", sostuvo.

Pergolini y la victoria de Boca en La Plata: "Ibarra volvió a..."

A pesar de que fue vicepresidente del club en esta gestión, Mario Pergolini renunció y se cruzó de vereda. Por ello, siempre que puede critica con algún palo en su programa de radio a la dirigencia de Ameal y Riquelme. A veces, como en esta oportunidad tras la victoria de Boca ante Gimnasia en La Plata, lo hace de manera irónica.

En la apertura de "Maldición, va a ser un día hermoso", su programa en Vorterix, Pergolini abrió hablando del Xeneize. "Langoni va a pasar a la historia... Ayer Boca bien eh. No tampoco como para descorchar. Dentro de la mediocridad, pero...", comenzó con un tono irónico. Y bromeó: "Ibarra volvió a ser Guardiola, ja".

Para seguir en la misma tónica, Pergolini agregó: "El otro día leí una estadística que decía que no hubo director técnico de Boca que no haya salido campeón de torneos locales". Y allí, siempre con tono picaresco, continuó: "¿Qué loco, no? Todos fueron campeones, incluso Ibarra con menos de un año en el puesto".

El "refuerzo" de la Primera de Boca que gritó campeón con la Reserva

Boca está en su mejor momento. Mientras los dirigidos por Hugo Ibarra sueñan con dar la vuelta en La Bombonera vs. Independiente, la Reserva de Mariano Herrón festejó en la cancha del Rojo con una goleada tremenda. Y sí, además de sus grandes figuras, contó con un "refuerzo" de Primera que fue titular y capitán.

Gracias a los goles de Federico Aguirre (tras una gran asistencia de Maximiliano Zalazar), Salazar de penal y Lautaro Di Lollo con un cabezazo tremendo, el Xeneize goleó 3-0 a Independiente y gritó campeón. Aunque claro, muchas cámaras se quedaron con el Pola Aranda, el refuerzo de lujo que festejó con la cinta.

A pesar de que ya es una fija en el plantel de Primera y tiene varios partidos de titular en la Libertadores en la espalda, a Gabriel Aranda no le molestó en lo más mínimo bajar a la Reserva para cerrar un título importante para el club. ¡Para aplaudir al Pola, que volvió a ser el capitán de la victoria!

Thiago Almada habló sobre la posibilidad de jugar en Boca y no dudó

"¿Y si te llama Román" comenzó como una burla de internet por la pregunta que insistentemente repetía Sebastián Vignolo a los invitados de su programa y se convirtió en una fija de cada entrevista radial y televisiva. Tal es así que, con Boca a un partido de ser campeón, en ESPN se la hicieron a Thiago Almada y el ex Vélez no dudó.

"A veces me escribe (Riquelme), me felicita y siempre estamos en contacto", reconoció el futbolista que es seguido de cerca por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Y claro, no tardó en llegar la consulta sobre un posible futuro con la Azul y Oro. ¿Qué dijo la joyita de la MLS?

Aunque Agostina Scalise, periodista de ESPN, insinuó que ese contacto tiene que ver con la idea de Riquelme de tentarlo con Boca, Almada puso paños fríos: "No creo que sea por eso. Siempre la prioridad la tiene Vélez para mi por todo lo que me brindó a mi y a toda mi familia".

La sorpresiva decisión de Riquelme que indignó a los hinchas de Boca: "Justo en la última fecha"

Faltan dos días para la jornada más importante de este segundo semestre para Boca. Este domingo, desde las 17, el Xeneize recibirá a Independiente en La Bombonera por la última fecha de la Liga Profesional 2022. Y si le gana, se consagrará campeón del torneo local ante toda su gente.

La expectativa entre los hinchas es total. Todos los fanáticos esperan un triunfo en el Estadio Alberto J. Armando y quieren ver al plantel dar la vuelta olímpica. Por eso todas las cábalas valen. Y por eso muchos reaccionaron inmediatamente ante una noticia de este viernes.

Se confirmó que Juan Román Riquelme y los dirigentes decidieron suspender el asado que ya era un clásico para el plantel profesional. El periodista Augusto César contó en ESPN el motivo: "La intención es liberar a los jugadores para que estén con sus familiares y que luego se concentren para el partido del domingo". Pero los hinchas se sorprendieron porque entendieron que era una costumbre impostergable para el equipo.

Boca confirmó la lesión de Benedetto y no volverá a jugar hasta 2023

No todo es alegría en el mundo Boca. A pesar de que los dirigidos por Hugo Ibarra derrotaron por 2-1 a Gimnasia de La Plata y como consecuencia volvieron a subirse a la punta de la Liga Profesional, el plantel tuvo dos bajas muy sensibles.

Así como debió ser reemplazado Darío Benedetto, lo mismo sucedió con Frank Fabra. Sin embargo, lo del colombiano no sería tan grave y podría jugar el domingo ante Independiente. Pero ¿qué pasó con el Pipa?

Con el del último jueves, Boca alcanzó su partido 55 en lo que va del año, lo cual significó una enorme cantidad de encuentros disputados, algo que criticó Jorge Batista, uno de los médicos que tiene el Xeneize, por el mal armado de la temporada. Y después de haber perdido a Exequiel Zeballos y a Marcos Rojo, que son los que más tiempo estarán fuera de las canchas, se sumó Benedetto.