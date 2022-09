Hasta este domingo, Boca seguirá liderando la Liga Profesional. El equipo comandado por Hugo Ibarra derrotó 1-0 a Godoy Cruz,en Mendoza, y se trepó a lo más alto del certamen. Tras arrebatarle el liderato a Atlético Tucumán, ahora comenzó a pensar en el choque del miércoles, donde se medirá ante Quilmes por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En lo que fue el último encuentro frente al Tomba, a Ibarra se le complicó a la hora de conformar el equipo titular debido a la gran cantidad de ausencias que tuvo, ya que entre los suspendidos, lesionados y convocados a las selecciones sudamericanas, hubo 10 jugadores que no pudieron decir presente. Pero ahora recuperará a 4 de ellos. Y son muy importantes.

Darío Benedetto, Marcos Rojo, Juan Ramírez y Nicolás Figal estarían disponibles para lo que será el cruce ante el Cervecero, y podrían retornar a la titularidad en Boca. Y si bien el ex Manchester United y también el ex San Lorenzo estuvieron entre los suplentes contra los mendocinos, no sumaron minutos.

Ahora, Hugo Ibarra podrá volver a utilizar a 3 de los futbolistas, ya que aguardará hasta último momento la evolución de Figal. Sobre todo, porque su ausencia ante Godoy Cruz estuvo vinculada a un traumatismo en la rodilla.

Por otra parte, el DT de Boca seguirá observando a Luca Langoni, quien tuvo que ser reemplazado en la tarde-noche del viernes por un golpe en el tobillo, el cual no le permitió continuar jugando. Y recién volverá a contar con Frank Fabra, Luis Advíncula y Carlos Zambrano para el choque del próximo domingo, cuando reciban a Vélez.