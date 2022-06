Después de hacerle cinco goles a Tigre, Boca confirmó su gran presente al vencer a Barracas Central por 3 a 1 en el marco de la cuarta fecha de la Liga Profesional. A falta de disputarse los últimos partidos de la jornada, el Xeneize lidera el campeonato con 9 unidades y llega de la mejor manera a la reanudación de la CONMEBOL Libertadores.

Para jugar contra el Guapo, Sebastián Battaglia tomó la decisión de empezar a darle rodaje al famoso "once de gala" y fue así como se concretó la vuelta de Luis Advíncula a la titularidad tras su paso por la selección de Perú, y la conformación de la delantera con Darío Benedetto, Sebastián Villa y Exequiel Zeballos, este último en ausencia de Eduardo Salvio.

El DT de Boca vivió el partido con mucha intensidad y, además de gritar los goles, también se descargó con uno de los hinchas de Barracas que estaba en la tribuna. Al parecer, al entrenador azul y oro le cayó un escupitajo desde la platea y no dudó en cruzar al sujeto que lo venía molestando desde hace varios minutos.

"Pará de escupir, la c... de tu madre", le gritó Battaglia al hincha del Guapo en pleno festejo del golazo de Sebastián Villa. Las cámaras no captaron movimientos de la seguridad para mover al sujeto de su ubicación, pero se vivió una situación verdaderamente desagradable en la cancha de All Boys.