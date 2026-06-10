El paraguayo completó los trámites y en Brandsen 805 tendrán mayores oportunidades para incorporar en este mercado de pases.

Aunque el primer semestre de Boca Juniors fue para el olvido, uno de los puntos a rescatar es la incorporación de Adam Bareiro. El exdelantero de River se sumó al Xeneize a finales de febrero y le dio un salto de calidad al equipo con 6 goles en 14 partidos.

Con Rodolfo Arruabarrena como el entrenador elegido para los próximos 18 meses, el club de la Ribera afrontará ahora un importante mercado de pases y precisamente Bareiro será de ayuda a la hora de incorporar en las próximas semanas.

El paraguayo dejará de utilizar un cupo de extranjeros porque le acaban de notificar la obtención de la nacionalidad argentina. Así, con la firma de los papeles por delante, se sumará el 18 de junio a la pretemporada en esta nueva condición.

Adam Bareiro con la camiseta de Boca. (Foto: Getty)

Ante este panorama, Boca se encuentra con la posibilidad de reforzarse con un extranjero más en este mercado de pases. Durante el primer semestre, la dirigencia de Riquelme sabía que debía liberar cupos para poder incorporar jugadores nacidos en el exterior.

Boca ya tiene extranjeros en carpeta

Con Arruabarrena ya monitoreando los movimientos, en las últimas horas aparecieron diferentes nombres sobre la mesa que ocuparían un cupo de extranjero en caso de llegar en este mercado de pases.

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El futbolista más resonante es Sebastián Villa, que quiere salir de Independiente Rivadavia y está esperando por el llamado de Boca, que ya lo sondeó en los últimos meses. Además, Álvaro Montero, colombiano mundialista, también es una posibilidad para reforzar al equipo bajo los tres palos. El otro arquero que podría llegar es el uruguayo Sergio Rochet, también en la cita de la FIFA.

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