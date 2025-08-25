Bajas para Boca: los dos jugadores que tienen todo listo para continuar sus carreras en Europa

Mientras en Boca se respira un aire renovado tras la victoria 2-0 frente a Banfield, que significó la primera racha positiva del semestre, el mercado de pases sigue trayendo movimiento. Aunque en la Argentina ya no hay margen para incorporar refuerzos, en Europa la ventana sigue abierta y dos futbolistas del Xeneize están a punto de mudarse al Viejo Continente.

Según pudo saber Bolavip, se trata de Marcelo Saracchi y Vicente Taborda, a préstamo en Platense cuyo pase pertenece a La Ribera. En el caso del lateral uruguayo, quien no forma parte de la consideración de Miguel Ángel Russo y desde hace semanas se entrena apartado, encontró una salida en Escocia: estaría cerca de ser nuevo jugador del Celtic a través de un préstamo por un año con cargo y opción de compra.

Por otro lado, el caso Taborda tendría como destino a Grecia. Panathinaikos presentó una oferta de 4,5 millones de euros por el 80% del pase, dejando a Boca un 20% de la ficha para una futura reventa. Como parte del acuerdo, el Calamar recibiría el 10% de la transferencia, dado que el volante estaba bajo contrato allí hasta diciembre. De cerrarse, la venta interrumpirá su préstamo en Vicente López y significará el salto de Taborda al fútbol europeo.

Marcelo Saracchi, jugador de Boca, a un paso de seguir su carrera en Escocia.

Más allá de lo estrictamente deportivo, en Boca también ven con buenos ojos ambas ventas. Con la salida de Saracchi liberaría un cupo de extranjero y tendría la chance de incorporar a otro futbolista hasta el 31 de agosto, aunque en el club no planean aprovechar dicho cupo. Mientras tanto, la venta de Taborda le asegura dinero fresco.

De esta manera, luego de la salida de Marcos Rojo rumbo a Racing, el “Xeneize” encara el tramo final del mercado europeo con la certeza de que al menos dos nombres más se encuentran a un paso de dejar el club.

Taborda le pondría fin a su préstamo en Platense para dar el salto a Europa.

Los números de Saracchi y Taborda en Boca

Saracchi está a un paso de ponerle fin a su ciclo en Boca luego de dos años. Llegó en agosto de 2023, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles. La última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, previo a que Russo le comunique su decisión de no tenerlo más en cuenta.

En cuanto a Taborda, el volante se desligaría de Boca de manera definitiva luego de muchos años. Realizó las divisiones inferiores en el club y debutó en 2021. Ante la falta de oportunidades fue cedido a Platense, donde mostró buenos rendimientos que incentivó al Xeneize a repescarlo. No obstante, bajo las órdenes de Miguel Almirón y Diego Martínez obtuvo escasa participación y nuevamente volvió a Vicente López. En total, jugó 17 encuentros y no marcó goles.

