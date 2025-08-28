Boca hoy: Taborda vendido por 5 millones, Battaglia con molestias, el plan de Russo con Ander Herrera y más

Boca continúa con los entrenamientos pensando en Aldosivi. El partido en Mar del Plata será fundamental para que el Xeneize continúe a tiro en la pelea por ingresar a la próxima Copa Libertadores y Miguel Ángel Russo ya sabe que no podrá repetir el equipo con el que ganó en sus últimas dos presentaciones.

La noticia de la jornada es la venta de Vicente Taborda, que dejará una buena cantidad de dinero en el club. Por otra parte, Rodrigo Battaglia no pudo entrenar a la par de sus compañeros debido a molestias musculares que arrastra. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Battaglia, con molestias

En el entrenamiento de este miércoles se encendieron las alarmas debido a un problema físico que sufrió un futbolista importante como lo es Rodrigo Battaglia. Según pudo saber Bolavip, el mediocampista central sufrió una sobrecarga muscular, por lo que no pudo terminar la práctica junto al resto de sus compañeros y es duda para enfrentar a Aldosivi el domingo.

En la práctica de fútbol de este jueves, no pudo hacerlo a la par del grupo y encendió aún más las alarmas del Mundo Boca. De esta manera, Russo debe afrontar un nuevo desafío para encontrar al reemplazante del ex Atlético Mineiro y Sporting de Lisboa. Las dos variantes que tiene el técnico es incluir a Milton Delgado o Williams Alarcón entre los titulares para visitar al Tiburón.

Vicente Taborda, vendido a Panathinaikos

A falta de pocos días para el cierre del mercado de pases en Europa, Boca cerró la venta de Vicente Taborda. El mediocampista, que se encontraba a préstamo en Platense, continuará su carrera en el Panathinaikos de Grecia con una operación que le dejará dinero tanto al Xeneize como al Calamar.

El traspaso del entrerriano se cerró en 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Al equipo de la Ribera le quedarán 4.5, ya que los 500.000 restantes irán para el conjunto de Vicente López por derechos de vidriera. Una negociación que deja contentas a todas las partes.

El “Plan Cavani” que Russo tiene con Ander Herrera

Desde su llegada a Boca, Ander Herrera parecía darle un plus al plantel cuando se confirmó su llegada a principios de este 2025. Jerarquía, estilo de juego y liderazgo eran los principales atributos que ofrecía su fichaje. Sin embargo, en términos futbolísticos, el español apenas pudo ser parte dentro de la cancha y arrastra un extenso historial de lesiones desde su arribo.

Esta problemática física que lo tiene a maltraer aún lo mantiene marginado del plantel de Boca, ya que sigue entrenándose diferenciado junto con el otro lesionado del equipo, Tomás Belmonte. Para que regrese de manera óptima a las canchas, Russo decidió realizar el mismo plan que ideó con Edinson Cavani en las primeras semanas de su ciclo.

Lema se queda en Boca hasta diciembre

Tras las salidas de Marcos Rojo y Marcelo Saracchi, rumbo a Racing y Celtic, respectivamente, el único jugador borrado que queda en el plantel de Russo hoy es Cristian Lema. El defensor central no es tenido en cuenta por el DT desde el comienzo de su tercer ciclo.

En ese contexto, Diego Monroig se refirió a la situación de Lema y aclaró: “Todo va camino a seguir así. Lema se quedaría hasta fin de año”. De esta manera, apartado de sus compañeros, el de Puerto Madryn se mantendrá en Boca hasta la finalización del vínculo, el 31 de diciembre de este año.