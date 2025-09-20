Boca hoy: convocados vs. Central Córdoba, se lesionó Zeballos, jugadores al Mundial Sub 20 y más

El sábado 20 de septiembre es un día de definiciones para Boca. El entrenamiento en Ezeiza y la definición de la lista de convocados son lo más relevante en el club de la Ribera, que se encuentra a 24 horas de un nuevo partido en La Bombonera ante Central Córdoba.

La lesión de Exequiel Zeballos, la vuelta de Kevin Zenón por decisión de Miguel Ángel Russo son solo algunas de las noticias destacadas del Xeneize. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Zeballos, lesionado

Exequiel Zeballos sufrió una lesión en su tobillo. A raíz de esta novedad que surgió a última hora del viernes, el Changuito no concentra para enfrentar al conjunto santiagueño para que empiece su rehabilitación y realice los trabajos de recuperación pertinentes. Así las cosas, Miguel Ángel Russo pierde otro soldado y un jugador que habitualmente tiene minutos.

Es un hecho que Zeballos está descartado. Esto se debe a que el talentoso extremo padece una fuerte molestia en la zona afectada, donde ya tuvo reiteradas lesiones en el pasado. Es por eso que el cuerpo técnico determinó que no es ideal arriesgarlo ante Central Córdoba, para que lleve a cabo los trabajos para recuperarse de cara a la recta final del certamen doméstico.

Los jugadores de Boca que se fueron al Mundial Sub 20

Entre el sábado 27 de septiembre y el domingo 19 de octubre, en Chile, se llevará a cabo la 24ª edición de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, que contará con tres jugadores de Boca. En la Selección Argentina están los casos de Dylan Gorosito y Milton Delgado, quienes estuvieron desde que comenzó el ciclo de Diego Placente al frente del combinado juvenil.

Por la misma senda transita Gadiel Paoli, el defensor categoría 2005 que forma parte de la Cuarta División del Xeneize y todavía no debutó como profesional. En octubre, Paoli cumplirá 20 años. Y a pesar de que nació en Gregorio de Laferrere, defenderá la camiseta de la Selección de Paraguay debido a sus raíces familiares.

Publicidad